Дептранс пояснил завышение цен на маски в метро Москвы

«Некорректной» назвали столичные власти информацию о многократном завышении цен на средства защиты в московском метро и наземном транспорте. Дептранс Москвы регулярно отслеживает стоимость масок и перчаток в городе, а также делает все, чтобы защитить москвичей от коронавируса, заверили чиновники.

«Сейчас очень сложно купить все, что связано с пандемией — средства защиты, антисептики и оборудование. И оптом, и в розницу. Несмотря на это, мы делаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить максимальную безопасность», — сказано в распространенном заявлении Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Причиной публикации стало расследование, опубликованное ранее «Би-би-си». Журналисты выяснили, что наценки на маски и защитные перчатки в московском городском транспорте могут достигать 450−1800%. Об этом говорят данные февральских закупок метрополитена и ГУП «Мосгортранс».

Сейчас за отсутствие масок и перчаток в городском транспорте распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина установлен штраф в размере пяти тысяч рублей. Граждане вынуждены покупать защитные средства, стоимость которых в метро составляет: перчаток — 20 рублей, масок — 30 рублей.

При этом, как утверждает «Би-би-си», метрополитен в феврале покупал маски оптом за 1,64 рубля, перчатки — за 4,37. Позднее маски Rutex отечественного производства московские власти покупали также по семь рублей за штуку. Именно их теперь продают на входе в метро.

В Дептрансе Москвы отрицают факт закупки по такой стоимости. Столичные чиновники заверили, что «ни одной маски или перчатки» по указанным в расследовании «Би-би-си» договорам «с низкой ценой не было поставлено». Информация «не является корректной», поскольку «ни один поставщик не смог привезти их по этим низким ценам».

«Да, договоры были заключены еще до пандемии, но контрагенты сослались на форс-мажорные обстоятельства и отказались от их исполнения или отложили сроки поставки», — сообщили в Дептрансе.

Столичные чиновники также заявили, что «уже занимаются расторжением договоров с этими юрлицами». Речь идет о ИП Любавина С. М., ООО «АльфаТрейд», ИП Давыдова И. А., ИП Попов С. Д., ООО «ИТС ПАРТНЕР».

При этом, как отметили в Дептрансе, сейчас маски закупаются в Китае по «2 юаня (21 — 23 рубля), без учета расходов на логистику». Чиновники постоянно следят за уровнем цен на защитные средства в Москве.

«Те маски, которые реализуются в метро, предоставлены городом, их стоимость стандартизирована. Кроме того, мы постоянно проводим мониторинг цен на маски и перчатки, продаваемые в городе. Вчера в аптеках и супермаркетах Москвы маски стоили от 32 до 60 рублей, перчатки — от 20 до 43 рублей за пару», — подчеркнули в Дептрансе.

В ряде городов мира власти бесплатно выдают маски населению, заботясь о его защите. В Москве это будут делать лишь в отношении инвалидов и многодетных семей. Тем временем специалисты уже подсчитали, что только в мае жители Москвы и Подмосковья для посещения магазинов и поездок в общественном транспорте без проблем с полицией вынуждены будут потратить на маски и перчатки не менее двух тысяч рублей на человека.

