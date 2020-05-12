Более 60% россиян понравилось праздновать 9 Мая в дистанционном режиме

Большая часть россиян (62%) считают, что праздничные мероприятия на 9 Мая, которые из-за пандемии коронавируса проходили в дистанционном режиме, привели к чувству душевного подъема и ощущения единения народа. Обратного мнения придерживаются 32% наших сограждан. Таковы результаты нового исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в России проходили различные акции. Так, в мероприятии «Окна Победы», когда люди украшали окна своих квартир георгиевскими лентами и прочими символами, приняли участие 26% граждан РФ. В акции «Свет Победы», во время которой россияне в память о погибших бойцах Красной армии зажигали в окнах фонарики либо свечи, участвовали 24%, в исполнении песни «День Победы» — 21%, а в акции «Бессмертный полк на балконах» — 20%.

Все перечисленные акции положительно оцениваются абсолютным большинством россиян. Всенародное исполнение «Дня Победы» ободряют 90%, акции «Бессмертный полк на балконах» и «Окна Победы» — по 88% опрошенных, акцию «Свет Победы» — по 87%.

Более 60% граждан РФ считают, что дистанционные акции должны стать доброй традицией и хорошим дополнением к привычным массовым мероприятиям в честь Дня Победы.

Ранее глава Института новейших государств Алексей Мартынов поделился в интервью «Ридусу», что ограничения, связанные с пандемией, сделали праздник «более глубоким и личным».

День Победы — это прежде всего день памяти, и вчера этот праздник вернулся к своему изначальному содержанию. В последние годы вокруг Дня Победы появилось много разнообразной мишуры, каких-то псевдокреативных изысков. А вчера у многих людей появилась возможность, чтобы покопаться в семейных архивах, вспомнить родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, углубиться в историю того времени, — пояснил эксперт.

«Да, большого парада и шествия „Бессмертный полк“, к сожалению, не было, — продолжил Мартынов. — Я надеюсь, что в конце июня парад и шествие все-таки состоятся, и мы еще раз отпразднуем День Великой Победы. Но тем не менее вчерашний день прошел тоже достаточно эмоционально. Праздник Победы — это что-то очень интимное, это глубокие размышления о тех непростых временах. А смогли бы мы — наше поколение — принести себя в жертву ради жизни будущих поколений? На мой взгляд, это очень важные для осмысления вещи».