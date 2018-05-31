Не просившая рожать «гордая львица» Глацких сравнила журналистов с гиенами

Прославившаяся своими неоднозначными высказываниями экс-чиновница Ольга Глацких жестко раскритиковала журналистов, уделяющих излишнее внимание ее изречениям и карьерным успехам.

На своей Facebook-странице олимпийская чемпионка, ныне занимающая пост заместителя директора Дворца игровых видов спорта «Уралочка», сравнила сотрудников СМИ с гиенами, а себя — с «гордым львом».

Чем сильнее и успешней становятся люди, тем больше желания их сломать появляется у всякого рода дешево-туалетных СМИ. Они, как падальщики гиены, ждут тот самый момент, когда гордый и сильный лев оступится на трудном пути, чтобы с радостью и остервенением наброситься на его страдающую душу. Любое неловкое движение, слово, действие — и ты уже попадаешь под прицел стервятников, — написала Глацких.

Свой пост экс-чиновница окончила призывом «еще раз изучить классиков, историю журналистики», напомнив, что, когда «мозг целен и уникален, гадость даже не придет в голову в качестве начинки статьи».

Оглянитесь вокруг: жизнь бежит перед вами неумолимо быстро, догоняйте ее, будьте с ней на одной волне, кружитесь в едином танце. А мой танец предоставьте мне, — посоветовала Глацких.

Напомним, в прошлом году внимание СМИ привлекло высказывание Ольги Глацких, сделанное ею на проходившем в Кировграде круглом столе. Выступая перед участниками мероприятия, Глацких объявила, что молодым россиянам «государство вообще ничего не должно».

С высказыванием, вызвавшим волну народного негодования, пришлось разбираться лично губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. 6 ноября Ольгу Глацких отстранили от занимаемой должности, двумя днями позже ее исключили из политического совета «Единой России».

В декабре 2018 года указом главы Свердловской области был ликвидирован департамент, где работала Глацких, его функции перешли к новому министерству образования и молодежной политики.

Накануне экс-чиновница сообщила о получении первой награды на новом месте работы. По словам Ольги Глацких, которая, к слову, трудится на благо Дворца игровых видов спорта «Уралочка» всего несколько недель, вверенный ей комплекс удостоился премии в номинации «Лучший многофункциональный спортивный объект».