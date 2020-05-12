Названы четыре главные проблемы ФБК Алексея Навального

На прошлой неделе, 6 мая, основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией опубликовал финансовый отчет за 2019 год. Таким образом, стало известно, что ФБК переживает сейчас далеко не лучшие времена. По мнению блогера Илиаса Меркури, причиной тому послужили финансовые махинации и потеря интереса к деятельности фонда.

1. В прошлом году фонд собрал 82,3 миллиона рублей, а отчитался о тратах всего 63,5 миллиона. Куда делись почти 19 миллионов рублей, Алексей Навальный, к сожалению, не объяснил. Теперь люди, которые пожертвовали Навальному свои деньги, имеют все основания для обращения в правоохранительные органы. Кроме того, сотрудники ФБК не включили в отчет сумму, поступившую на биткоин-кошелек Леонида Волкова. В прошлом году на счет Волкова были пожертвованы около 10 миллионов рублей.

2. Наблюдается снижение интереса к YouTube-каналу Навального. В 2019 году видео оппозиционера просмотрели 168 миллионов человек. А в 2018-м эта цифра составляла 196,7 миллиона.

3. Также уменьшается средний размер донатов. В 2019 году среднее пожертвование составило 712 рублей, когда в 2013-м эта цифра находилась на уровне 1465 рублей.

4. Причина финансовых проблем ФБК заключается в том числе и в снижении производительности. В 2019 году фонд выпустил 46 расследований. Годом ранее видеороликов было 78.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова и глава ФБК Алексей Навальный обвинили друг друга в срыве дебатов, которые должны были состояться между ними 1 мая в режиме онлайн.



По словам Захаровой, она вообще больше не собирается дебатировать с Алексеем из-за «непорядочности» оппонента.

«Сказали, что говорить будем только через модератора. Предложили Пивоварова. Условия начали выставлять: об этом говорить можно, об этом не говорить. Время начали выставлять: 2 минуты на то, 2 минуты на это. Трус ты, Навальный, конченый. Даже на битву с женщиной мужика тянешь», — написала чиновница на своей странице в Facebook.