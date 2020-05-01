«Трус ты конченый»: Захарова обвинила Навального в срыве дебатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова и глава ФБК Алексей Навальный обвинили друг друга в срыве дебатов, которые должны были состояться между ними сегодня в режиме онлайн.

По словам Захаровой, она вообще больше не собирается дебатировать с Алексеем из-за «непорядочности» оппонента.

«Сказали, что говорить будем только через модератора. Предложили Пивоварова. Условия начали выставлять: об этом говорить можно, об этом не говорить. Время начали выставлять: 2 минуты на то, 2 минуты на это. Трус ты, Навальный, конченый. Даже на битву с женщиной мужика тянешь», — написала чиновница на своей странице в Facebook.

До этого Захарова говорила, что готова к дискуссии с Навальным только в формате «один на один». Алексей в свою очередь предложил ей провести дебаты с участием модератора, в роли которого согласился выступить журналист Алексей Пивоваров.

Сейчас Навальный уже утверждает, что готов дискутировать с Марией Захаровой в любом формате. При этом, отметил глава ФБК, изначально Мария была не против участия Пивоварова, однако буквально сегодня утром чиновница резко изменила решение.

Алексей Пивоваров подтвердил, что накануне с ним связалось Любовь Соболь и предложила побыть модератором на дебатах между официальным представителем МИД и Навальным. После ему позвонила Мария Захарова, и они обсудили возможные темы дискуссии. На следующий день, 1 мая, Захарова снова позвонила Пивоварову и заявила, что от дебатов отказывается. «Я передал это Любе Соболь. На этом считаю свое участие исчерпанным», — рассказал Алексей.