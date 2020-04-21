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Вернувшийся с МКС космонавт Скрипочка отработал высадку на другую планету

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© Роскосмос

© Роскосмос

Российский космонавт Олег Скрипочка после возвращения с Международной космической станции (МКС) на Землю выполнил упражнения, имитирующие высадку на другую планету. Отработка действий прошла на специализированном тренажере «Выход-2» в подмосковном Центре подготовки космонавтов (ЦПК).

Эксперимент «Созвездие», в котором принял участие Скрипочка, призван оценить возможности космонавтов выполнять «сложную операторскую деятельность» после длительного пребывания на МКС. Россиянин провел на станции 205 суток.

«В ходе эксперимента командир экипажа МКС-62 и ТПК „Союз МС-15“, космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка выполнил операции, связанные с выходом на поверхность другой планеты: открытие выходного люка, перемещение, передвижение по лестнице (подъем и спуск), работу с инструментом», — сказано в сообщении на сайте ЦПК.

Начальник научного управления ЦПК Андрей Курицын отметил, что Скрипочка хорошо справился с задачами эксперимента.

«Космонавты прилетят на Луну, Марс. Полгода — полет, „примарсианятся“. Смогут ли они выполнять тяжелую работу после такого полета, и на какие сутки? Поэтому мы выполняем такие тесты и исследования с космонавтами сразу после полета», — рассказал Курицын.

Результаты этого эксперимента помогут ученым оценить влияние человеческого фактора и возможное количество ошибочных решений.

«Снижение качества выполняемых работ есть. Теряются навыки за полгода в полете. Их не тренируют. Если космонавт третий-четвертый раз летает, то у него эти навыки отработаны до автоматизма. Должна быть статистическая информация, чтобы получить полные данные и оценить среднее снижение качества выполняемых работ после полета», — объяснил начальник научного управления ЦПК.

После ближайших экспедиций на МКС планируются испытания по управлению реальным электромобилем — марсианским ровером. Космонавты будут работать в скафандрах.

Исследования, проведенные после полетов, уже экспериментально подтвердили, что на четвертые сутки после длительного пребывания в космосе, люди могут выполнять тяжелую деятельность с физическими нагрузками на других планетах.

Пилотируемый корабль «Союз МС-15» с Олегом Скрипочкой, а также американцами Эндрю Морганом и Джессикой Меир приземлился в Казахстане 17 апреля. Сейчас Олег Скрипочка проходит медицинское обследование и реабилитационные мероприятия после полета в специальном комплексе в Звездном городке.

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