В России появился новый вид мошенничества с кредитными историями

В последнее время мошенники стали наживаться на проблемах россиян, связанных с оплатой долгов, которые возникли из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Как сообщает газета «Известия», граждан завлекают на фейковые сайты, предлагая услуги по улучшению кредитной истории за символическую сумму в 50−300 рублей.

По словам директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексея Волкова, мало кто знает, что такое кредитная история, какие сведения в ней должны быть, как она формируется и кем может быть использована. «Опросы показывают, что 90% граждан знают о существовании кредитной истории, а 20% даже заявляют, что „знакомились“ с ее содержанием», — сказал он в беседе с изданием. При этом Волков отметил, что на самом деле число официальных запросов кредитных историй значительно меньше.

Эксперт также обратил внимание на тот факт, что, судя по результатам, выдаваемым поисковыми системами по запросу «бюро кредитных историй», можно прийти к выводу, что на первых позициях в поисковиках находятся сайты, не имеющие никакого отношения к настоящим бюро.

Чтобы не столкнуться с мошенниками, необходимо помнить, что доступ к кредитной истории могут иметь либо сам заемщик, либо банк-кредитор, подчеркнул Волков.

Также следует иметь в виду, что злоумышленники могут звонить или присылать SMS с предложением исправить кредитную историю или поднять персональный кредитный рейтинг, однако, как рассказала газете эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова, в один момент исправить кредитную историю нельзя, ее лишь можно улучшить, но для этого потребуется время.

Ранее «Ридус» писал о том, что количество мошеннических сайтов выросло в первом квартале 2020 года в два раза по сравнению с тем же периодом 2019-го. Согласно исследованию «Лаборатории Касперского», на данный момент насчитывается 10 тысяч таких ресурсов.

Кроме того, Роспотребнадзор совместно с экспертами и партнерами проекта Минфина РФ сообщил об основных видах мошенничества, связанных с эпидемией коронавируса и введением ограничительных мер. В ведомстве предупредили, что злоумышленники могут предложить купить несуществующие товары или услуги, предложить провести на дому бесплатное тестирование или вакцинацию от коронавируса, пообещать помощь в получении пособий или в проведении процедуры банкротства, а также предложить работу.

