Число заходов россиян на сайты мошенников увеличилось в 10 раз

Количество мошеннических сайтов выросло в первом квартале 2020 года в два раза по сравнению с тем же периодом 2019-го.

Согласно исследованию «Лаборатории Касперского», на данный момент насчитывается 10 тысяч таких ресурсов.

При этом число переходов пользователей на фейковые сайты возросло в 10 раз и достигло 15 млн. Если бы каждый такой переход, который в итоге был заблокирован, повлек за собой обман хотя бы одного пользователя, то сумма ущерба могла превысить 3 млрд рублей, приводит данные исследования газета «Известия».

По словам старшего контент-аналитика «Лаборатории Касперского» Татьяны Сидориной, популярность скам-ресурсов вызвана тем, что мошенникам не требуется особых навыков для их создания, а логотипы известных брендов повышают доверие потенциальных жертв.

Сидорина отметила, что на резкий рост числа мошеннических сайтов повлияла эпидемия коронавируса, так как россияне стали больше времени проводить дома и в интернете. Кроме того, следует учитывать, что на скам-ресурсах активно эксплуатируется тема пандемии. Например, мошенники часто предлагают пользователям различные компенсации, для вывода которых нужно оплатить небольшую комиссию.

Ранее Роспотребнадзор совместно с экспертами и партнерами проекта Минфина РФ сообщил об основных видах мошенничества, связанных с эпидемией коронавируса и введением ограничительных мер. В ведомстве предупредили, что злоумышленники могут предложить купить несуществующие товары или услуги, предложить провести на дому бесплатное тестирование или вакцинацию от коронавируса, пообещать помощь в получении пособий или в проведении процедуры банкротства, а также предложить работу.

Ранее «Ридус» писал о том, что крупные российские банки ВТБ и Промсвязьбанк зафиксировали в первой половине апреля рост активности мошенников, пытающихся похитить средства клиентов, оценив его в 15% по сравнению с аналогичным периодом марта.

Статистические данные, полученные «Лабораторией Касперского» также свидетельствуют о том, что во время объявленного в России режима самоизоляции выросла доля телефонных звонков с подозрением на мошенничество.