Город в Смоленской области закрыли из-за вспышки коронавируса

Губернатор Смоленской области Алексей Островский принял решение закрыть город Вязьму на въезд и выезд.

Эти меры приняты после того, как у 86 постояльцев городского дома-интерната для престарелых и инвалидов заподозрили коронавирус.

Тестирование прошли 306 человек, у одного из них результат оказался положительным, сообщается на сайте администрации области.

Ограничение на въезд и выезд будет действовать с 12 по 30 апреля, говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Mash, инфекция была выявлена у сотрудника дома-интерната, недавно вернувшегося из Вьетнама, где он проводил отпуск. В настоящее время учреждение закрыто на карантин.

Как отмечает ФАН, на данный момент в Смоленской области насчитывается 21 заболевший коронавирусом.

В России за последние сутки выявлены 2186 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли 24 человека. Общее число зараженных в стране достигло 15 770, скончались 130 человек, выздоровели 1291.