Посольство: дипломатов РФ в аэропорту Праги не было с марта

Посольство России в Чехии опровергло заявление представителя МИД этой страны о посещении Праги российским дипломатом около трех недель назад. Одновременно это стало ответом на предположения местных журналистов о возможной подготовке в Москве покушений на чешских политиков.

«В связи с недавним заявлением пресс-секретаря МИД Чехии „фактом является то, что примерно три недели назад в Прагу из командировки вернулся надлежащим образом аккредитованный российский дипломат, которого его коллеги действительно забрали из аэропорта“, сообщаем, что фактом это, на самом деле, не является», — заявили в посольстве РФ.

С середины марта 2020 года ни один из дипломатических сотрудников России не прибывал в аэропорт Праги, заверили в пресс-службе посольства.

Некоторое время назад чешское издание Respekt поделилось с читателями словами источника в спецслужбах. Он якобы рассказал о прилете в Прагу около трех недель назад гражданина России с дипломатическим паспортом. В чемодане гость привез не что иное как смертельный яд — рицин, которым собирались отравить двух местных политических деятелей. Таким образом Москва собиралась ответить на снос памятника маршалу Ивану Коневу и переименование площади перед российским посольством в честь Бориса Немцова.



Источник в спецслужбах утверждал, что россиянина в аэропорту встретил автомобиль посольства. Эту версию подхватила представитель Министерства иностранных дел Чехии Зузана Штихова, назвав «фактом» то, что «примерно три недели назад из служебной командировки вернулся в Прагу аккредитованный российский дипломат, которого его коллеги действительно встретили в аэропорту». При этом детали чешский МИД уточнять отказался.

В Министерстве иностранных дел России на выпад из Праги отреагировали спокойно. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что никаких доказательств попытки отравления Россией чешских политиков никто не предъявлял. Официальный представитель министерства Мария Захарова охарактеризовала новость как «фейк» и очередной раздражитель в отношениях двух стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения чешской прессы о подготовке покушения на политиков в Чехии «уткой». Видимо, это — то самое «чистое вино», которое в декабре прошлого года собирался «налить в отношения с Россией» чешский министр иностранных дел Томаш Петршичек.