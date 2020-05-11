Саудовская Аравия сократит в июне добычу нефти дополнительно на 1 млн б/с

Минэнерго Саудовской Аравии приняло решение уменьшить объем добычи нефти в июне дополнительно на 1 млн баррелей в сутки (б/с).

Таким образом, производство нефти в королевстве составит 7,5 млн б/с вместо 8,5 млн б/с, которые предусмотрены соглашением ОПЕК+.

«В результате общее сокращение добычи нефти составит около 4,8 млн б/с к уровню апреля», — сообщает Саудовское агентство печати.

Также отмечается, что министерство энергетики страны поручило компании Saudi Aramco изыскать возможность снизить добычу нефти в мае от уровня 8,492 млн б/с, установленного в соглашении ОПЕК+.

В сообщении особо указывается на то, что целью дополнительного сокращения добычи является стремление подтолкнуть других участников соглашения к выполнению условий сделки и дополнительному добровольному снижению добычи.

Ранее сообщалось, что 5 мая в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года выросла на 11,88% и достигла 30,43 доллара за баррель. Примечательно, что цена нефти этой марки поднялась выше 30 долларов за баррель впервые с 15 апреля.

Напомним, министр энергетики России Александр Новак спрогнозировал, что восстановления спроса на нефть и стабилизации цен можно ожидать к концу 2020 года. По его мнению, на данный момент главным фактором, влияющим на отрасль, является падение спроса из-за пандемии COVID-19.

