Нефть марки Brent поднялась в цене выше $30 за баррель впервые с 15 апреля

В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года выросла на 11,88% и достигла 30,43 доллара за баррель.

Цена нефти этой марки поднялась выше 30 долларов за баррель впервые с 15 апреля, отмечает газета «Известия».

При этом фьючерс нефти WTI стоит в данный момент 24,11 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года подорожала 30 апреля за ночь. В ходе торгов на лондонской бирже ICE она выросла на 10% до 26,66 доллара за баррель.

Напомним, министр энергетики России Александр Новак спрогнозировал, что восстановления спроса на нефть и стабилизации цен можно ожидать к концу 2020 года. По его мнению, на данный момент главным фактором, влияющим на отрасль, является падение спроса из-за пандемии COVID-19.

В свою очередь председатель правления банка ВТБ Андрей Костин заявил 20 апреля, что Центробанку России удастся сдержать падение курса рубля в пределах 80 рублей за доллар, и выразил надежду на укрепление российской валюты в 2021 году в месте с восстановлением спроса и цен на нефть.