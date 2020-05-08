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В Орле все же провели шествие «Бессмертного полка»

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© МЧС РФ

© МЧС РФ

Необычное шествие «Бессмертный полк на небе, на земле и под водой» прошло 5 мая в Орле. Местные члены регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) и водолазы областной поисково-спасательной службы провели акцию на Оке. Они пронесли портреты морских пехотинцев, участвовавших в Великой Отечественной войне, по берегу, а затем провезли их по реке на катерах. О событии рассказала газета «Новые Известия».

После акции на берегу и на воде, участники мероприятия возложили цветы к памятнику освободителям Орла от фашистских захватчиков.

«Мы говорим „Спасибо!“ всем ветеранам и участникам Великой Отечественной — и тем, кто не вернулся, и ныне здравствующим», — цитирует сайт регионального управления МЧС слова руководителя Орловского регионального отделения ВСКС Андрея Некрасова.

Решение провести столь необычное шествие было вызвано отменой уже привычного марша «Бессмертного полка» из-за пандемии коронавируса, пояснили участники мероприятия. Портреты ветеранов, которые вынесли из реки водолазы, были надежно защищены от влаги специальной пленкой.

Несмотря на пандемию, россияне все же почувствуют атмосферу праздника 9 мая. Вечером в День Победы во многих городах страны прогремят 30 залпов салюта.

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