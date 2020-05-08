Шойгу приказал провести салюты в День Победы

Праздничные салюты в честь Дня Победы пройдут 9 мая в 22:00 по местному времени в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле и других городах России. Небо раскрасят 30 залпов, сказано в приказе министра обороны страны Сергея Шойгу, опубликованном газетой «Красная звезда».

Глава Минобороны поздравил военнослужащих с наступающим праздником. Он отметил, что в этот день особых слов благодарности заслуживают ветераны Великой Отечественной войны, которые для всех являются «образцом истинного патриотизма, мужества и стойкости».

«В ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов приказываю 9 мая 2020 года в 22:00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе- герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с нормами расхода боеприпасов и фейерверочных изделий», — сказано в тексте приказа.

Министерство обороны России также подготовило юбилейную программу, которая даст возможность почувствовать атмосферу праздника 9 мая. В Москве состоится авиационная часть парада. Авиация также совершит полеты в 47 городах и на военных базах за рубежом.