Чехия отменила запрет на передвижение граждан

Правительство Чехии с 24 апреля отменило временный запрет на свободное передвижение граждан по стране. Ограничительные меры действовали с 16 марта. По словам чешского министра здравоохранения Адама Войтеха, чехи уже с пятницы смогут выезжать за границу.

«Мы приняли решение отменить с пятницы, 24 апреля, запрет на свободное передвижение граждан в Чехии. Ранее действовали меры, согласно которым люди могли ходить только на работу и домой, в аптеку, за продуктами питания и нигде не задерживаться. Эпидемиологическая ситуация нам позволяет сделать это при определенных условиях», — цитирует ТАСС слова министра на пресс- конференции.

Войтех пояснил, что свобода будет ограничена запретом собраний числом более 10 человек. Раньше в общественных местах позволялось появляться лишь по двое. Также чехам дали возможность выбраться на заграничные курорты во время летнего отпуска, но тоже — на определенных условиях.

«Мы смягчили запрет на перемещение, и поэтому станет возможным выезжать за рубеж. При возвращении выезжавший должен иметь медицинское подтверждение о негативном результате анализа на коронавирус, или же он должен будет пройти карантин», — заявил министр.

Карантин при этом продлится две недели. С 27 апреля в стране начнут работу высшие учебные заведения, автошколы и магазины площадью до 2,5 тысяч квадратных метров. Срок действия режима чрезвычайной ситуации истекает 30 апреля. Завтра правительство обсудит вопрос его продления.

«Мы все согласны с тем, что режим чрезвычайной ситуации необходимо продлить. Пока правительство не приняло решение об этом. Формально, как я понимаю, правительство это сделает в пятницу. Нужно, чтобы режим чрезвычайной ситуации действовал до отмены ограничительных мер», — сказал министр.

Отмечается, что Адам Войтех выступал в защитной медицинской маске.

За время пандемии в Чехии коронавирусной инфекцией заболели 7138 человек. 210 из них скончались, 2152 к настоящему моменту поправились.

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