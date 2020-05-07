Пандемия и сопутствующие меры подняли до максимума уровень тревоги в России

Население России еще ни разу не было так встревожено за всю новейшую историю страны, как в нынешних условиях пандемии COVID-19 и спада экономики. Вина за это в равной степени лежит на действиях властей, публикациях в прессе и вынужденном бездействии, считают авторы исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Российской ассоциацией политконсультантов (РАПК) и федеральной экспертной сетью «Клуб регионов».

Эксперты признали, что сегодняшний уровень тревожности общества превышает показатели всех предыдущих кризисов, в том числе в октябре 1993 и августа 1998 годов. Авторы работы определили максимально возможное значение тревоги в десять единиц. По их расчетом сейчас мы находимся на этой шкале в районе 5,2 пункта, в то время как ранее не поднимались выше пяти.

Больше всего граждан России беспокоит собственное финансовое положение. При этом страх перед коронавирусом отошел на второй план. Россияне считают, что государство в условиях пандемии оказывает поддержку населению и бизнесу только на словах. Действия властей — формальны и явно недостаточны.

Одновременно в людях накапливаются раздражение и усталость, вызванные ограничительными мерами. Государство никак не намекает на то, каким будет мир после пандемии, что создает ощущение бесконечности кризисной ситуации. Злость и тревога будут расти с каждым днем продления карантина, и вряд ли быстро исчезнут после его окончания.

«С одной стороны, понятно, что власти пытаются создать у людей ощущение ответственности перед тем, что происходит. С другой — все эти действия работают ровно на одно — индуцирование ощущения тревоги. Ситуация накалена до таких пределов, что в отдельных регионах начинают говорить о возможных социальных волнениях», — цитирует NEWS.ru слова московского политолога Сергея Старовойтова.

Президент РАПК Алексей Куртов обратил внимание на «массовый когнитивный диссонанс», порожденный паническими публикациями в прессе и трансляциями «картины страшного ужаса» по телевизору, подтверждения которым люди не находят в реальности вокруг себя.

«Эта разнонаправленность основных сигналов вводит их в состояние стресса, тревожности. Этот диссонанс, выраженный в массе народа, может быть реализован в очень разных действиях, и за этим нужно очень внимательно наблюдать», — предупредил Куртов.

По мнению экспертов, в стране может усилиться «центробежная тенденция», поскольку растет негативное отношение регионов к Москве. Сейчас именно в столице населению помогают больше, туда переманивают врачей, а в ответ присылают примеры для введения ограничений в районах, где эпидемиологическая обстановка куда лучше.

Стоит помнить и о росте неприязни к москвичам, в которых видят разносчиков коронавируса. В Рязани в начале апреля неизвестные залили хлоркой подъезд и заклеили плакатами «Стоп коронавирус» дверь в доме родителей медицинской сестры из Москвы, которая приехала на родину и заболела.

Интересно, что повышенный уровень тревоги характерен больше для молодых. Старшее поколение, вероятно, пережило уже достаточно кризисов, чтобы бояться коронавируса, падения курса рубля или проблем в экономике.

Ранее психологи отметили, что около 10% россиян рискуют вовсе не выйти на улицу после окончания «режима повышенной готовности».