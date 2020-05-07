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Психологи: 10% россиян могут тронуться умом из-за коронавируса

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© vk.com

© vk.com

Россияне устали от ограничительных мер, вызванных распространением коронавирусной инфекции. Дальнейшее их продление может негативно отразиться на психологическом здоровье населения. Однако есть возможность самостоятельно сохранить его, следуя советам специалистов.

По словам психолога Людмилы Поляновой, любая неизвестность всегда порождает в людях страх. Под влиянием этого чувства человек становится агрессивным. Зачастую он способен нанести ущерб собственному здоровью и даже жизни. Он может начать, к примеру, беспробудно пить, объедаться, мало двигаться.

«Движение — это жизнь. Закрыв людей в квартирах, власти их медленно убивают. Лишение свободы — это самое серьезное наказание. Если пришлось пойти на такую меру, власти должны четко объяснить ее необходимость. У нас же людей не просвещают. Многие вообще не верят в опасность вируса и серьезность ситуации», — цитирует NEWS.ru слова Поляновой.

Психолог Татьяна Ломаева считает, что примерно 10% людей могут больше никогда не покинуть своих квартир. Примерно такое число граждан предрасположено к психическим заболеваниям, среди которых стоит назвать шизофрению, паранойю, обсессивно-компульсивное расстройство. Одиночество и ограничение свободы способны обострить «спящие» недуги. Пугливые люди могут внушить себе устойчивый страх перед улицей, с которой «коронавирус уже никогда не уйдет».

Очень важно в такой ситуации не строить долгосрочных планов. Что-то планировать следует максимум на один день.

«Долгосрочное прогнозирование — очень невротичное занятие. Каждый раз, когда его ожидания не будут выполняться, человек будет нервничать. Например, запланированный отпуск сорвется, потому что не откроют границы», — сказала Ломаева.

Также можно поверить в одну из теорий заговора. Часто негативное психологическое состояние обусловлено непониманием происходящего вокруг. Но если встать на сторону поклонников одной из популярных версий, объясняющих происхождение коронавируса, жизнь может стать легче. Обвините во всем китайцев, американцев, инопланетян или масонов, советует психолог.

Накануне в Москве коронавирус унес еще 39 жизней. Об этом сообщил оперативный штаб города.

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