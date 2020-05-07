Коронавирус найден у 1540 российских военных

Общее число военнослужащих Вооруженных сил РФ с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» увеличилось до 1540. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, еще девять — в состоянии средней тяжести. У остальных никаких синдромов не наблюдается, заявили в Министерстве обороны России.

«В ходе сплошного тестирования в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта по 7 мая сего года установлено 1540 военнослужащих с положительными результатами…», — сказано в информационном бюллетене Минобороны.

В сообщении сказано, что 376 человек проходят лечение в госпиталях министерства, 612 — в изоляторах по месту службы, 14 — в гражданских больницах, еще 538 военнослужащих изолированы на дому.

«Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии — четыре человека, в состоянии средней тяжести — девять человек; остальные — без симптомов заболевания», — заявили в Минобороны.

Отмечается, что с начала эпидемии выздоровел 221 человек.

По данным на 26 апреля в войсках было выявлено 874 случая заражения.