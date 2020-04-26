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006196

Коронавирус нашли почти у 900 российских военных

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© МО РФ

© МО РФ

Министерство обороны России отчиталось по итогам проверки вооруженных сил страны на заражение коронавирусной инфекцией. COVID-19 нашли почти у 900 военнослужащих. Четверо из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.

«В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 26 апреля установлено 874 военнослужащих с положительными результатами», — сообщается на сайте министерства.

Сейчас в госпиталях Минобороны России находятся 314 военнослужащих. Еще 175 военных лечатся в изоляторах по месту службы. В гражданских больницах — шестеро, изолировано дома — 379 человек.

В Минобороны отметили, что в армии и на флоте к борьбе с возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции относятся серьезно. Во всех воинских частях и организациях военного ведомства каждый день проводят профилактические и диагностические мероприятия с личным составом, дезинфекцию транспорта, служебных и жилых помещений, материальных средств. Работают 5554 стационарных контрольных пункта термометрии и оперативные группы по мониторингу и оперативному реагированию.

Весь личный состав по прибытию на службу в обязательном порядке проходит медицинский осмотр. Военным измеряют температуру тела. Проводится превентивное сплошное тестирование военнослужащих и гражданского персонала.

Стоит отметить, что количество российских военнослужащих, заразившихся COVID-19, сопоставимо с числом инфицированных только на одном атомном авианосце США — «Теодоре Рузвельте». Инцидент стал причиной увольнения капитана корабля и исполняющего обязанности министра ВМС страны.

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