Эксперт: собранные в пандемию данные россиян надо уничтожить

Власти нарушают «цифровую этику», собирая данные россиян во время пандемии. Такая трансформация государства, запущенная распространением коронавирусной инфекции, представляет опасность. Общество должно добиться уничтожения информации, накопленной в условиях чрезвычайной ситуации, считает директор Центра перспективных управленческих решений Мария Шклярук.

«По поручению правительства от 23 марта Минкомсвязь создало систему отслеживания граждан, находящихся в контакте с больными коронавирусом, на основании сведений сотовых операторов о геолокации. То есть в отличие от решений в других странах для отслеживания контактов, которые требуют установки приложения (определяющего контакты по bluetooth), в России используются данные сотовых операторов», — цитирует URA.RU слова Шклярук.

Она отметила принятие «здравых решений или их попытки» на федеральном уровне. Однако по мере «движения вниз» в структурах власти «качество управления снижается или изменяется смысл решений».

«С учетом того, как быстро это делается, должны быть применены те же принципы, которые декларируются во многих странах: что все это временно и потом полностью удаляется. Возникает много вопросов к безопасности и избыточности этих данных, к тому, что это контрольная система, а не сервис. То, что сделано для чрезвычайной ситуации, не нужно использовать в обычной жизни», — считает эксперт.

В Евросоюзе следить за гарантией удаления национальными правительствами персональных данных, которые были собраны для отслеживания контактов во время пандемии, выделен отдельный орган. В России единственным шансом на уничтожение этой информации является федеральное решение на уровне Роскомнадзора или Минкомсвязи. Его должно стимулировать общественное мнение.

«Самым правильным решением было бы предусмотреть обязательное удаление персональных данных по окончании пандемии еще в момент принятия соответствующих решений. Либо закрепить ограниченный срок их хранения (от трех до шести месяцев)», — заявила Шклярук.

Ситуация с введением электронных пропусков на передвижение показала, что россияне не одобряют появление так называемого «цифрового двойника» — максимально полной информации о человеке в распоряжении государства. Главный вопрос состоит в том, для чего он будет использоваться, и какой контроль над ним получат сами граждане. Пока ответы нельзя назвать положительными.

«Цифровой двойник» должен создаваться на основе данных, которые уже имеет государство. Это — номер паспорта, СНИЛС, ИНН, место работы гражданина. Информация может «обогащаться» только с согласия ее владельца. Также должна существовать возможность в любой момент запретить пользоваться всеми данными, кроме тех, которые изначально есть у властей.

«Государство сейчас пошло по тому же пути, по которому идет бизнес. Если вы хотите что-то получить в своем смартфоне, вы принимаете соглашение для приложения. Не принимаете — не получаете сервис. Но государство так поступать не должно, потому что у граждан нет альтернативы сервису государства. Отсюда и выбор: либо получать цифровой пропуск, отдавая данные, либо сидеть дома», — отметила Шклярук.

Осуществление цифровой трансформации не должно заставить граждан отказаться от каких-либо свобод, прав или «устаревших ценностей». Цифровые технологии являются инструментом, который можно применять с положительным и отрицательным эффектом.

«В цифровых технологиях часто встают этические вопросы, где нет правильных ответов. В этом плане очень важен инструмент общественного контроля: свободные СМИ, расширение выборности на различных этажах власти», — считает Мария Шклярук.

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