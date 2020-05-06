Еще 39 человек с коронавирусом умерли за сутки в Москве

За прошедшие сутки в столице зафиксировано 39 смертей пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил городской оперативный штаб по борьбе с пандемией.

«В Москве скончались 39 пациентов, у которых был подтвержден диагноз „пневмония“ и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказано в сообщении штаба.

Всего с начала пандемии в столице скончались 905 человек, заразившихся COVID-19. На сегодняшний день в Москве проведено более одного миллиона тестов на коронавирусную инфекцию.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после 12 мая смягчение ограничительных мер затронет лишь промышленные предприятия и стройки.

