Пандемия COVID- 19 нанесла тяжелый удар по индейцам навахо

Племя американских индейцев навахо серьезно пострадало в результате эпидемии коронавирусной инфекции. В резервации уже заболели 488 и умерли 20 человек. В то время как в Соединенных Штатах вспышка COVID-19 достигла своего пика, на индейской территории кривая заболеваемости лишь только начала движение вверх, заявил президент полуавтономного государственного образования Навахо-Нейшен Джонатан Нез.

«Мы получили тяжелый удар», — цитирует РИА Новости слова индейского лидера.

Он признал, что большинство погибших от коронавируса страдало хроническими заболеваниями. При этом в резервации слишком мало медицинского оборудования, квалифицированного персонала, да и просто мест в больницах. В Навахо-Нейшенс, где живет половина из 350 тысяч индейцев, есть немногим более 50 аппаратов искусственной вентиляции легких. Имеющихся сейчас тестов на COVID-19 хватит только на одну неделю, поэтому навахо ждут помощи федеральных властей.

Резервация в результате пандемии несет и финансовые убытки, которые оцениваются в десятки миллионов долларов.



«Если брать одни казино, то за эти три недели, которые они были закрыты, люди говорят о потере 4−5 миллионов долларов. Добавьте еще три недели, и получится потеря более десяти миллионов долларов», — пожаловался президент автономии.

По его словам, к этим цифрам нужно добавить убытки туризма, отелей и ресторанов.

Навахо-Нейшен — самая большая из индейских резерваций на территории Соединенных Штатов. Площадь этой автономии на северо-востоке штата Аризона, юго-востоке штата Юта и северо-западе штата Нью-Мексико — 67 тысяч квадратных километров. Индейцы владеют пустыней, прорезанной каньонами и усеянной скалами. Белые по сути заперли их здесь еще в XIX веке.

Тем временем ученые боятся, что пандемия коронавируса может уничтожить многие коренные народы в бассейне реки Амазонка в Южной Америке.