Доля мошеннических звонков выросла в России на треть

Во время объявленного в России режима самоизоляции доля телефонных звонков с подозрением на мошенничество выросла на треть.

Об этом свидетельствуют статистические данные, полученные «Лабораторией Касперского».

Только за первую нерабочую неделю (30 марта — 5 апреля), доля таких звонков увеличилась c 3,5% до 4,7% от общего числа входящих вызовов с незнакомых номеров.

По словам экспертов «Лаборатории Касперского», злоумышленники в первую очередь стараются получить доступ к платежным данным абонента, пишет газета «Известия». При этом они спекулируют на создавшейся в стране обстановке, убеждая, в частности, «защитить деньги», так как из-за коронавируса участились случаи мошенничества.

В пресс-службе Group IB подтвердили изданию, что звонящие предлагают, например, оформить разрешение на получение какой-либо выплаты и в результате получают доступ к персональным данным.

В свою очередь руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев отметил, что мошенники часто представляются сотрудниками социальных служб и государственных ведомств.

Ранее «Ридус» писал о том, что в Москве активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками ЖКХ.

Также сообщалось о другой новой схеме обмана пожилых людей, которую придумали мошенники после введения в России режима самоизоляции. Злоумышленники ходят по квартирам, представляясь врачами или волонтерами, и предлагают доверчивым гражданам круглогодичное медицинское обследование за 17 тысяч рублей. Получив деньги, мошенники скрываются.

