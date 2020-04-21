найти ×
   
  • USD
    76.26
  • EUR
    82.62
СохранитьСохранено0
×

215377

Доля мошеннических звонков выросла в России на треть

Small f1a6d446e0
© pixabay.com

© pixabay.com

Во время объявленного в России режима самоизоляции доля телефонных звонков с подозрением на мошенничество выросла на треть.

Об этом свидетельствуют статистические данные, полученные «Лабораторией Касперского».

Только за первую нерабочую неделю (30 марта — 5 апреля), доля таких звонков увеличилась c 3,5% до 4,7% от общего числа входящих вызовов с незнакомых номеров.

По словам экспертов «Лаборатории Касперского», злоумышленники в первую очередь стараются получить доступ к платежным данным абонента, пишет газета «Известия». При этом они спекулируют на создавшейся в стране обстановке, убеждая, в частности, «защитить деньги», так как из-за коронавируса участились случаи мошенничества.

В пресс-службе Group IB подтвердили изданию, что звонящие предлагают, например, оформить разрешение на получение какой-либо выплаты и в результате получают доступ к персональным данным.

В свою очередь руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев отметил, что мошенники часто представляются сотрудниками социальных служб и государственных ведомств.

Ранее «Ридус» писал о том, что в Москве активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками ЖКХ.

Также сообщалось о другой новой схеме обмана пожилых людей, которую придумали мошенники после введения в России режима самоизоляции. Злоумышленники ходят по квартирам, представляясь врачами или волонтерами, и предлагают доверчивым гражданам круглогодичное медицинское обследование за 17 тысяч рублей. Получив деньги, мошенники скрываются.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

  • Small 6b2d5f1493
    Alex Kirinсегодня, 00:41

    Не могу понять, почему в этой ситуации в стороне находятся операторы связи?! Они должны по первой же жалобе клиента, заблокировать мошеннический номер! И по первому же запросу передать данные о владельце номера правоохранительным органам! И операторы связи должны отвечать за "пустые" номера! Стоит поменять паспорт, так банк в течение недели присылает смс с просьбой явиться и предоставить обновленные данные! Значит все-таки база действительных паспортов работает, и все отмазки о "пустых" номерах это всего лишь отамзки и нежелание нормально работать?

Здоровье
Роспотребнадзор: как покупать продукты во время пандемии
4023203читать позжечитаю позже
Здоровье
9 правил, которые помогут не заразиться COVID-19 при выходе на улицу
22077388читать позжечитаю позже

главное


Общество
Коронавирус оказался более заразным, чем думали ученые

Для возникновения «стадного иммунитета» потребуется заражение 80% населения.

1242345читать позжечитаю позже

Общество
Как отличить ложь от правды о коронавирусе в Сети09 апреля

Эксперты выпустили рекомендации для выделения «фейковых» новостей.

2025200читать позжечитаю позже