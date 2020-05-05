Instagram ограничил просмотр публикаций с хэштегом «море»

В знак бережного отношения к своим пользователям администрация соцсети Instagram ограничила просмотр публикаций с хэштегом «море».

В результате в русскоязычном сегменте соцсети хэштег «море» оказался в черном списке.

При этом для пользователей остался доступным хэштег с тем же словом, но на английском языке — #sea.

Как сообщает ФАН, пользователи предположили, что запрет связан с карантинными ограничениями, введенными из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

«Мы скрыли публикации с хештегом #море, чтобы защитить сообщество от контента, призывающего к поведению, которое может привести к причинению вреда или даже смерти», — цитирует издание администрацию соцсети.

Как отмечает газета «Известия», на это нововведение Instagram впервые обратила внимание российская телеведущая и журналистка Ирена Понарошку. В комментариях к ее посту пользователи соцсети выдвинули предположение, что запрет может быть связан с игрой «Синий кит», где слово «море» использовалось как призыв к совершению суицида.

Сами разработчики так и не дали конкретного обоснования введенному ограничению.

Ранее сообщалось, что администрация соцсетей Facebook и Instagram приняла решение о снижении качества стримингового видео для европейских пользователей. Причиной стали повышенные нагрузки на компьютерную инфраструктуру.