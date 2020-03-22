Facebook и Instagram снизят качество видео из-за нагрузки

Администрация социальных сетей Facebook и Instagram приняла решение о снижении качества стримингового видео для европейских пользователей. Причиной стали повышенные нагрузки на компьютерную инфраструктуру, пишет Reuters.

В свою очередь нагрузка возросла из-за того, что большое количество людей перешло на удаленную работу, а также активно использует интернет во время вынужденной изоляции.

Отмечается, что представители соцсетей будут активно сотрудничать с партнерами, чтобы устранить ограничения пропускной способности в этот сложный период. Снижение качества является временной мерой, которая позволяет людям оставаться на связи, используя приложения и сервисы Facebook и Instagram.

По данным ТАСС, российские представительства Facebook и Instagram никак не прокомментировали ситуацию.

Тем временем в интернете посмеялись над невозможностью удаленной работы для ряда профессий.