Facebook и Instagram снизят качество видео из-за нагрузки
- 22 марта 2020, 21:46
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Администрация социальных сетей Facebook и Instagram приняла решение о снижении качества стримингового видео для европейских пользователей. Причиной стали повышенные нагрузки на компьютерную инфраструктуру, пишет Reuters.
В свою очередь нагрузка возросла из-за того, что большое количество людей перешло на удаленную работу, а также активно использует интернет во время вынужденной изоляции.
Отмечается, что представители соцсетей будут активно сотрудничать с партнерами, чтобы устранить ограничения пропускной способности в этот сложный период. Снижение качества является временной мерой, которая позволяет людям оставаться на связи, используя приложения и сервисы Facebook и Instagram.
По данным ТАСС, российские представительства Facebook и Instagram никак не прокомментировали ситуацию.
Тем временем в интернете посмеялись над невозможностью удаленной работы для ряда профессий.
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