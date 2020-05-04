В США ограничили продажу мяса

Из-за того, что многие мясоперерабатывающие предприятия в США прекратили работу, в стране стали усиливаться опасения по поводу нехватки мясных продуктов в условиях пандемии коронавируса.

В создавшейся ситуации одна из крупнейших в США сетей магазинов Costco объявила о введении ограничений на продажу мяса, чтобы дать возможность большему числу покупателей приобретать то, в чем они нуждаются.

«При покупке мяса — говядины, свинины и птицы — каждый покупатель может приобрести в общей сложности три упаковки», — сообщается на сайте компании.

Как пишет Business Insider, ограничения носят временный характер, однако при этом не уточняется, на какой срок они рассчитаны. Издание отмечает, что ранее похожие ограничения ввели сети магазинов Kroger и Giant Eagle.

Эти меры приняты в связи с тем, что коронавирус был выявлен у 4,9 тысячи работников мясоперерабатывающих предприятий, из-за чего многим из них пришлось закрыться.

В результате объем переработки свинины уже сократился наполовину, передает CNN со ссылкой на представителей крупной продовольственной компании Tyson Foods, объявившей о приостановке работы своего мясокомбината в штате Небраска на четыре дня для проведения дезинфекции и тестов сотрудников на коронавирус.

Ранее сообщалось, что 28 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ, ставящий в один ряд мясокомбинаты и предприятия оборонной промышленности. Это позволит заводам по переработке мяса продолжать работу в условиях пандемии коронавирусной инфекции и даст возможность использовать в отношении мясной промышленности Закон об оборонных предприятиях, принятый во время войны в Корее в 1950 году.

По данным Worldometer, число случаев заражения COVID-19 в США уже составляет 1 201 460, умерли 69 143 человека.