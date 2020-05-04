Военные США решили отомстить России, начав вторжение в запретную зону Сирии

После того как 2 мая российская военная полиция развернула патруль Вооруженных сил США в районе города Камышлы в сирийской провинции Хасека, Вашингтон пришел в бешенство.

В ответ американское руководство решило пойти на очередное нарушение достигнутых ранее с российской стороной договоренностей.

Как рассказал «Русской Весне» военный источник, в ночь с 3 на 4 мая военнослужащие армии США в нарушение меморандума деконфликтации начали вторжение на территории, находящиеся вне зоны их ответственности.

Не предупредив о своих намерениях представителей России, американские военные под видом патрулирования начали устанавливать свои опорные пункты в запретной для них 10-километровой зоне Камышлы. Они повсюду вывесили флаги США и посадили там несколько военнослужащих, а в понедельник 4 мая, совершили попытку сорвать патрулирование российской военной полицией окрестностей Камышлы. При этом в нарушение всех договоренностей американцы находились на маршруте патрулирования российских войск.

Серьезного инцидента, который так хотела спровоцировать американская сторона, удалось избежать благодаря хладнокровию и профессионализму российских военных, пишет издание.

Ранее сообщалось, что 15 марта протяженность маршрута российско-турецкого патруля в Идлибе была сокращена из-за провокаций боевиков с использованием живых щитов из женщин и детей. Первое совместное патрулирование трассы М-4 сопровождалось провокациями, планируемыми неподконтрольными Турции радикальными бандформированиями.

Напомним, по итогам прошедших 5 марта в Кремле переговоров президентов России и Турции было достигнуто соглашение о прекращении огня в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии с 6 марта.

С 15 марта российские и турецкие военные по плану приступили к совместному патрулированию сирийской трассы М-4, чтобы установить вдоль нее безопасный коридор.