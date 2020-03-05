Россия и Турция заключили соглашение по ситуации в Идлибе

Россия и Турция нашли приемлемое решение проблем, возникших в результате обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам переговоров президентов двух стран в Москве согласован документ по урегулированию. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин после встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Кремле 5 марта.

«По итогам наших переговоров мы согласовали совместный документ, положения которого огласят министры иностранных дел. В нем изложены те решения, которые мы вместе с господином Эрдоганом выработали в ходе сегодняшних более чем шестичасовых консультаций», — цитирует ТАСС слова Путина.

Президент России поблагодарил турецкого коллегу Тайипа Эрдогана за визит в столицу России, подчеркнув, что встреча имела позитивный характер.

«Хочу поблагодарить господина президента за то, что он счел возможным приехать сегодня в Москву, подтвердить уровень наших отношений, хочу поблагодарить всех турецких коллег за напряженную, непростую, но конструктивную работу, которая закончилась, на мой взгляд, позитивным результатом», — сказал Путин.

Президент России отметил, что стороны не всегда сходятся в оценках ситуации в Сирии, но достигнутый высокий уровень двусторонних отношений позволяет в критические моменты найти точки соприкосновения и приемлемые решения.

«Так произошло и в этот раз», — заявил российский лидер.

Итогом переговоров в Москве стала договоренность о прекращении всех боевых действий в зоне деэскалации в Идлибе с 6 марта. Кроме того будет создан специальный коридор безопасности по трассе М4. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Договорились о нижеследующем: первое — прекратить все боевые действия по существующей линии соприкосновения в идлибской зоне деэскалации с 00:01 6 марта 2020 года; второе — создать коридоры безопасности шириной шесть километров к северу и шесть километров к югу от трассы М4», — цитирует ТАСС слова Лаврова.

Параметры работы коридора безопасности согласуют министерства обороны двух стран в течение недели. С 15 марта начнется совместное патрулирование «по трассе М4 от населенного пункта Трумба — два километра западнее Сиракиб — до населенного пункта Айн-эль-Хабр».

По словам Лаврова, дополнительный протокол вступает в силу с момента подписания — 5 марта 2020 года. Документ составлен в трех экземплярах — на русском, турецком и английском языках. Свои подпси под ним поставили министрами обороны России и Турции.

Лавров подчеркнул, что в ходе переговоров подтверждена приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии, в также важность решения гуманитарных проблем. Все достигнутые договоренности направлены на предотвращение дальнейшего ухудшения гуманитарного положения сирийских граждан.

Особый акцент был сделан на защите гражданских лиц, оказании гуманитарной помощи всем нуждающимся сирийцам, без дискриминации и предварительных условий, на предотвращении вынужденной миграции населения и содействии безопасному и добровольному возвращению на родину.

В ходе встречи в Москве Владимир Путин призвал Реджепа Тайипа Эрдогана не допустить ухудшения российско-турецких отношений.