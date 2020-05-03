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Тренировка авиационного парада пройдет 4 мая

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© Виталий Невар/ТАСС

© Виталий Невар/ТАСС

В понедельник, 4 мая, состоятся тренировочные полеты военных самолетов и вертолетов, которые примут участие в воздушной части парада Победы 9 мая.

Как сообщает Росавиация, установлен временный режим использования воздушного пространства на 4 мая. Резервными днями выбраны 5 и 6 мая.

В ведомстве также уточнили, что ограничения на пользование воздушным пространством, вводимые в связи с тренировками, не повлияют на работу московских аэропортов.

Проведение воздушной части парада Победы запланировано в 32 городах РФ, приводит сообщение Росавиации ТАСС.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил о переносе празднования Дня Победы на более поздний срок, когда эпидемия коронавируса прекратится. При этом он пообещал, что 9 мая в столице состоится авиационный парад, а вечером в центре ряда российских городов прогремят праздничные салюты.

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