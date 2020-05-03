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«Аэрофлот» спрогнозировал сроки восстановления международного авиасообщения

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© Википедия

© Википедия

Россия восстановит международное авиасообщение, предположительно, к середине лета, заявила официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.

По ее словам, такой вывод можно сделать, если рассматривать оптимистичные прогнозы.

«Но пока что точно можно сказать, что мы сохраним усиленную дезинфекцию самолетов, пока будет оставаться такая необходимость», — приводит ТАСС слова Спиваковой, сказанные в эфире телеканала «Россия 24».

Она также допустила, что после пандемии коронавируса будут введены особые меры предосторожности для пассажиров и перевозчиков. Кроме того, Спивакова не исключила появление рекомендаций и, возможно, даже требований соблюдать определенную дистанцию между пассажирами.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» прекратил продавать билеты на международные рейсы до конца июля. Сейчас получить возможность улететь из Москвы в другие страны можно лишь с 1 августа. До этой даты сервис на официальном сайте ничего не предлагает.

Позже в компании пояснили, что продажа билетов может начаться до 1 августа, если появится ясность в вопросе возобновления международных перелетов.

Напомним, международное пассажирское авиасообщение России с другими государствами закрыто на фоне пандемии коронавирусной инфекции с 27 марта. Власти страны оставили возможность вывозить россиян из-за рубежа специальными рейсами, список которых согласован с правительством.

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