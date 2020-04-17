«Аэрофлот» закрыл продажи билетов за границу до 1 августа

Российская авиакомпания «Аэрофлот» прекратила продавать билеты на международные рейсы до конца июля. Сейчас получить возможность улететь из Москвы в другие страны можно лишь с 1 августа. До этой даты сервис на официальном сайте ничего не предлагает. Ранее присутствовали международные рейсы с вылетом после 30 апреля.

Международное пассажирское авиасообщение России с другими государствами закрыто на фоне пандемии коронавирусной инфекции с 27 марта. Власти страны оставили возможность вывозить россиян из-за рубежа специальными рейсами, список которых согласован с правительством.



Также с 30 марта закрыты государственные границы России. Пересекать их могут только дипломатические работники, экипажи морских судов и водители грузовых автомобилей.

Такая же картина наблюдается в большинстве стран мира. Сроки всепланетного карантина постоянно продлеваются. Их окончание зависит от развития ситуации с COVID-19.