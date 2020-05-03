Коронавирус выявили у 44 пациентов и сотрудников психбольницы в Ленобласти

У 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко, расположенной в поселке Никольское Гатчинского района Ленобласти, подтверждена коронавирусная инфекция.

Как сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заболевшие пациенты в ближайшее время будут переведены в отдельный корпус Городской психиатрической больницы № 3 имени И. И. Скворцова-Степанова.

Там для начала будут развернуты 70 коек (35 женских и 35 мужских), а затем еще примерно 100 коек для пациентов с легкой и среднетяжелой формой заболевания. В здании уже подготовлено реанимационное отделение и скоро завершится монтаж санпропускных шлюзов.

Беглов также отметил, что причину заражения в больнице имени Кащенко установит специальная комиссия.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин назвал число столичных медиков, инфицированных COVID-19.

Ранее сообщалось, что вспышку коронавируса в Бурятии спровоцировали врачи городской больницы № 4 в Улан-Удэ, которые скрывали свои симптомы заболевания и тем самым нарушали условия карантина.



По данным на утро 3 мая, за последние сутки в России подтверждено 10 633 случая заражения коронавирусом — впервые суточный прирост заразившихся превысил 10 тысяч. По этому показателю наша страна остается на втором месте в мире, уступая только США, где суточное количество выявленных заражений превышает 20 тысяч. Общее количество случаев COVID-19 достигло в России 134 687, умерли 1280 человек.

В Москве насчитывается 68 606 заразившихся и 729 летальных исходов, вызванных коронавирусной инфекцией.