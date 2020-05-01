Китай отказался допустить ВОЗ к расследованию причин возникновения COVID-19

Человечеству очень важно знать обстоятельства появления коронавируса. Это позволит не допустить повторения пандемии. Однако китайские власти пока ответили отказом на все просьбы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дать возможность ознакомиться с результатами расследования и принять в нем участие. Пр этом нет никаких сомнений в том, что инфекция не является продуктом разработки. Она возникла в естественной среде, заявил представитель ВОЗ в Китае Годен Галеа.

«Мы знаем, что китайское национальное расследование уже ведется. Однако на этой стадии нас не пригласили в нем участвовать. ВОЗ продолжает посылать запросы в структуры здравоохранения и органы власти Китая», — цитирует его слова телеканал Sky News.

Также, по словам Галеа, китайская сторона отказалась предоставить доступ специалистам ВОЗ к документам двух вирусологических лабораторий в Ухане — городе, в котором началась нынешняя пандемия.

Галеа подчеркнул, что специалисты ВОЗ не сомневаются в естественном происхождении коронавируса. Но любой полный доклад и исследование истории происхождения инфекции должны содержать лабораторные записи.

Интересно, что исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл 30 апреля заявил, что согласен с «широким научным консенсусом» в вопросе естественного происхождения COVID-19. Но подчеркнул при этом, что сообщество разведчиков «продолжит тщательно изучать новую информацию и разведданные, чтобы определить: началась ли вспышка в результате контакта с инфицированными животными или это произошло в результате несчастного случая в лаборатории в Ухане», пишет сайт «Би-би-си».

Это заявление стало первым четким ответом американской разведки сторонникам теории заговора, как в США, так и в Китае. Они считают коронавирус возможным биологическим оружием.

Тем временем администрация президента Дональда Трампа заговорила о возможных санкциях в отношении Китая, который «скрыл данные» по коронавирусу. Соединенные Штаты также могут аннулировать свои долговые обязательства перед Пекином.