Китай отказался допустить ВОЗ к расследованию причин возникновения COVID-19
- 01 мая 2020, 03:51
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Человечеству очень важно знать обстоятельства появления коронавируса. Это позволит не допустить повторения пандемии. Однако китайские власти пока ответили отказом на все просьбы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дать возможность ознакомиться с результатами расследования и принять в нем участие. Пр этом нет никаких сомнений в том, что инфекция не является продуктом разработки. Она возникла в естественной среде, заявил представитель ВОЗ в Китае Годен Галеа.
«Мы знаем, что китайское национальное расследование уже ведется. Однако на этой стадии нас не пригласили в нем участвовать. ВОЗ продолжает посылать запросы в структуры здравоохранения и органы власти Китая», — цитирует его слова телеканал Sky News.
Также, по словам Галеа, китайская сторона отказалась предоставить доступ специалистам ВОЗ к документам двух вирусологических лабораторий в Ухане — городе, в котором началась нынешняя пандемия.
Галеа подчеркнул, что специалисты ВОЗ не сомневаются в естественном происхождении коронавируса. Но любой полный доклад и исследование истории происхождения инфекции должны содержать лабораторные записи.
Интересно, что исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл 30 апреля заявил, что согласен с «широким научным консенсусом» в вопросе естественного происхождения COVID-19. Но подчеркнул при этом, что сообщество разведчиков «продолжит тщательно изучать новую информацию и разведданные, чтобы определить: началась ли вспышка в результате контакта с инфицированными животными или это произошло в результате несчастного случая в лаборатории в Ухане», пишет сайт «Би-би-си».
Это заявление стало первым четким ответом американской разведки сторонникам теории заговора, как в США, так и в Китае. Они считают коронавирус возможным биологическим оружием.
Тем временем администрация президента Дональда Трампа заговорила о возможных санкциях в отношении Китая, который «скрыл данные» по коронавирусу. Соединенные Штаты также могут аннулировать свои долговые обязательства перед Пекином.
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