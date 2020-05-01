Пандемия задержала в море тысячи членов экипажей круизных лайнеров

Тысячи членов экипажей круизных лайнеров остаются в море из-за пандемии коронавируса. Причина вынужденной «одиссеи» в предписаниях медицинских служб, с которыми сталкиваются владельцы судов. В затянувшийся круиз невольно втянут граждане многих стран и различных профессий. Несмотря на комфорт на борту, их жизнь нельзя назвать счастливой, сообщил сайт NBC News .

Одна лишь Carnival Cruise Line сообщила, что на ее кораблях находится более десяти тысяч здоровых членов экипажа. Судоходная компания надеется, что в течение следующей недели людей удастся отправить в их страны. Еще около десяти тысяч счастливчиков уже направлены по домам.

«Безопасность и благополучие членов нашей команды продолжает оставаться главным приоритетом. Учитывая паузу в нашей работе, мы стремимся к тому, чтобы наши работники благополучно вернулись домой к своим семьям. Мы искренне благодарим их за тяжелую работу, терпение и понимание во время этого процесса», — приводит сайт слова президента Carnival Cruise Line Кристин Даффи.

Постоянный участник музыкального шоу 26-летняя вокалистка из Лас-Вегаса Райан Дрисколл находится в море с 23 февраля. Она работала на лайнере Seabourn Quest, но примерно неделю назад ее перевели на другое судно компании — Odyssey.

При этом на Seabourn Quest пересадили всех членов экипажа из Европы, чтобы вернуть их домой, пояснила артистка. Граждане Соединенных Штатов, а также стран Центральной и Южной Америки находятся на Odyssey, который сейчас стоит на якоре у побережья Барбадоса.

«Это было очень странно. Мы называем судно „сумеречной зоной“. Все нервничают в своих каютах, в которых мы находимся уже две недели», — пожаловалась невольница круизного лайнера.



Одной из причин, по которой члены экипажа не могут сойти с корабля и вернуться домой, являются инструкции американского медицинского агентства CDC. После вспышек коронавируса на круизных лайнерах и распространения болезни ведомство издало приказ «Стоп рейс». В нем сказано, что судоходные компании должны реализовать план по безопасному возвращению команды домой.

Агентство разрешит экипажу высадиться на берег только в том случае, если круизная линия подпишет соглашение о выполнении требований CDC. В числе условий — предоставление бесплатной перевозки для возвращения на родину всех членов команды. Представитель ведомства заявил, что компании уже жаловались на слишком высокие расходы, связанные с транспортировкой людей к месту жительства.

Дрисколл считает, что компания старается справиться с беспрецедентной ситуацией как можно лучше, но хочет, чтобы ей объяснили, когда все закончится. На данный момент она не знает, когда сможет отправиться домой, и надеется, что ей разрешат сойти на Барбадосе. Отсюда можно вернуться в США.

«Мы все очень расстроены. Мы хотим вернуться домой, увидеть наши семьи. Особенно, когда каждый день ты смотришь в свое окно и видишь землю в 200 метрах, зная, что можно уйти, но тебя не отпускают», — пожаловалась Дрисколл.

Carnival Cruise Line сообщила, что 18 лайнеров с членами экипажа на борту встретятся на Багамах в течение следующих нескольких дней. Компания завершает подготовку планов по возвращению всех домой.



«Девять кораблей отправятся в пункты назначения с членами экипажа из Северной Америки. Еще девять судов останутся на якорных стоянках на Багамах или в Панаме. В конечном итоге все лайнеры сократят количество экипажей до безопасного уровня обслуживания», — пояснили в компании.

Администрация уточнила, что все члены экипажа, которые собираются вернуться домой, прошли медицинские осмотры, в том числе измерили температуру. Делается все, чтобы скорее отправить людей на родину. Однако участники беспримерной «одиссеи» не очень довольны, судя по их высказываниям.

«Просто досадно, что мы являемся гражданами не нашей страны, а той компании, в которой мы работаем», — приводятся в материале слова одного из них.

Круизные лайнеры стали одним из символов пандемии практически с самого ее начала. А их пассажиры внезапно оказались заложниками комфортабельных судов и объектом ненависти жителей городов, в которые заходили.