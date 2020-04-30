Школьникам из малоимущих семей Москвы раздали консервы с паразитами

В продуктовых наборах, которые в столичных школах раздавали от имени правительства Москвы, обнаружили рыбные консервы с паразитами. Возмущенные родители учеников выложили в социальных сетях десятки фотографий самих гельминтов, банок компании из Серпухова, и коробок, на которых красуется надпись: «С заботой о школьниках».

По данным «Ридуса», подобные наборы получили малообеспеченные семьи в Южном и Северном Бутове. Речь идет о школах №№ 1161, 1354, 1368, 2109, но в социальных сетях утверждают, что это — далеко не полный перечень.

Судя по переписке, консервы той же партии «выдавали знакомым» даже в Мытищах.



Надо отдать должное школьным администрациям — они успокаивают родителей, как могут.



«Уважаемые родители! По продуктовым наборам от 29 апреля поступили нарекания к качеству продукта „Скумбрия дальневосточная“. Образовательная организация обратилась по этому поводу к поставщику продовольственных наборов. Просьба не употреблять данный продукт. Планируется его замена после праздников. Информация будет доведена дополнительно. Спасибо за понимание», — сообщение школы 1161.



«Уважаемые мамочки нашего района, пожалуйста, не паникуйте, все мы люди, всякое бывает, администрация школы конечно же не проверяет каждую баночку на наличии паразитов, наборы очень даже приличные, сама лично получила тоже. Директор уже в курсе, завтра будут вызывать поставщиков и разбираться. Выдачу продуктовых наборов пока приостановили. Всем добра! Спокойной ночи!» — комментарий школы 2109.



«Уважаемые родители! В некоторых рыбных консервах (скумбрия) продуктовых наборов обнаружены паразиты. Прошу вас не нервничать, открывать банки под видеозапись, открытые по возможности сфотографировать. Дайте, пожалуйста, оперативную информацию через воспитателей/классных руководителей о необходимости замены желательно с приложением видео. Школа ведет переговоры о замене консервов. Надеюсь на спокойствие и понимание. Поздравляю Вас с наступающими праздниками! Благодарю за сотрудничество, чуткое отношение к школе, надеюсь на скорую встречу!» — директор школы 1354.



Факт получения консервов с паразитами родители подтвердили и в личной беседе с журналистом «Ридуса».



«Мы получали, так как являемся многодетной семьей. К сожалению, те консервы, которые были протухшие, я выбросила сразу же. Сегодня получили то, что я выложила в чате. Качество отвратительное, впрочем, как и большинства продуктов. Но есть и нормальное», — призналась одна из получивших помощь от московского правительства.



Понятно, что школы в случившемся не виноваты. Формально, не виноваты и чиновники. Ни те, ни другие не производят консервированную скумбрию. Невозможно и проверить содержимое каждой банки. Однако поражает выбор, сделанный ответственными за закупки продовольствия для малоимущих.



Наверняка, выбирая консервы для собственных детей, никто не станет покупать продукцию сомнительного качества по минимальной цене. Многие знают, что скумбрию в Оке не ловят — она там не водится. Откуда такая рыба в Серпухове? Скорее всего, приехала издалека в замороженном виде. В каких условиях ее везли, а затем перерабатывали — понять трудно.

На банке указан сайт производителя. Конкретно такого товара ресурс не содержит. Но на заводе делают консервы из скумбрии.



«Мягкое мясо скумбрии насыщено витаминами (особенного В12 и РР), минералами (натрий, фосфор, хром, йод) и микроэлементами. Скумбрия — источник кислоты омега-3, которая повышает функции организма, оптимизирует обмен веществ и уровень гормонов. Особенно полезно скумбрия детям, беременным и кормящим женщинам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — пишет производитель.



Да, детям полезен дополнительный белок. Гельминтов. Надеемся, компетентные органы разберутся в сложившейся ситуации. Рекомендовать эти консервы никому не хочется, безусловно. Предостеречь — да.

В феврале «Ридус» уже писал о том, как школьников накормили вафлями с червями.