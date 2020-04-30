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Навальный и Васильева закупили несертифицированные СИЗ для врачей

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Скандально известный профсоюз медицинских работников «Альянс врачей», созданный Алексеем Навальным и Анастасией Васильевой, уличили в закупке средств индивидуальной защиты для медиков без проверки сертификации.

Как написал один из активистов «Альянса врачей» в протестном чате Москвы, СИЗ «брали леваком», и они совершенно не защищают от коронавирусной инфекции, поэтому ни о какой сертификации говорить не приходится.

«Подобное наплевательское отношение ставит под угрозу заражения всех врачей, которые воспользовались поставленной Васильевой „помощью“ и только усугубляет ситуацию с распространением эпидемии. В случае подтверждения данного факта, все причастные к передаче несертифицированных СИЗ представители псевдопрофсоюза должны понести ответственность», — отметили авторы Telegram-канала «Фонд бабла с коррупцией».

Ранее интернет-пользователи заподозрили Алексея Навального и Анастасию Васильеву в финансовых махинациях при закупке средств индивидуальной защиты для Окуловской ЦРБ и Боровичской станции скорой помощи.

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Как зоозащитники узнают численность популяции лесных слонов

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Специалисты по охране природных ресурсов и животных сообщили, что с каждым годом сохранять популяцию африканских лесных слонов будет все сложнее.

Исследование ученых показывает, что размер популяции лесных слонов меньше, чем считалось, поэтому их риск вымирания недооценен. Ученые изучили самую большую популяцию слонов в Африке, и сравнив отчеты с предыдущими исследованиями оказалось, что их количество почти на 80 процентов меньше, чем считалось.

Новые данные дают представление о пересмотренном количестве популяции и социальном поведении лесных слонов. Оба фактора были недоучтены, даже когда популяция слонов резко сократилась за последние десятилетия из-за связанных с человеческим фактором, таких как вырубка лесов и браконьерство.

В XX веке браконьерская добыча слоновой кости приобрела чудовищный размах. За 10 лет численность Африканских слонов упала в 2 раза. Если в 1970 году насчитывалось 400 000 особей, к 2006 году их осталось лишь 10 000. С настоящее время их еще меньше, уточняют ученые.

Африканские слоны часто группируются с более известными саванными слонами, также известными как кустовые слоны, Loxodonta africana, что приводит к меньшему контролю. Однако эти слоны совсем разные, говорят эксперты.

Репродуктивная жизнь, предпочтения среды обитания и физические характеристики, такие как , форма уха, форма и цвет бивня, являются главными различиями. Саванные слоны бродят по открытым ландшафтам, а лесные слоны обитают в более густых лесистых районах, где их труднее изучать и считать.

Исследование проводилось на юго-западе Габона (государство в Центральной Африке) — глобальной цитадели лесных слонов. Чтобы оценить размер популяции, исследователи подсчитали слонов, используя метод, включающий в себя систематический сбор навозных куч и анализ их генетического состава.

Этот подход похож на сбор отпечатков пальцев. В предыдущем исследовании ученые тоже пробовали подсчитать навозные кучи, однако, без ДНК-анализа было крайне трудно отличить саванных слонов от лесных.

Исследование показало, что изучаемая часть Габоны фактически является домом для 754−1502 слонов. Эти данные предполагают, что популяция во всей Габоне составляет от 3033 до 6043 слонов. Напомним, что предыдущее исследование насчитало 10 000 слонов.

Габон считается оплотом популяции африканских лесных слонов. Но даже наши самые оптимистичные результаты не подтвердились. Наше исследование подчеркивает угрожающий статус вымирания лесных слонов и демонстрирует необходимость дальнейших исследований. Крайне важно, чтобы известные популяции подвергались мониторингу, чтобы адекватно рассчитывать положение, — заключили ученые.
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