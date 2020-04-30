Навальный и Васильева закупили несертифицированные СИЗ для врачей

Специалисты по охране природных ресурсов и животных сообщили, что с каждым годом сохранять популяцию африканских лесных слонов будет все сложнее.



Исследование ученых показывает, что размер популяции лесных слонов меньше, чем считалось, поэтому их риск вымирания недооценен. Ученые изучили самую большую популяцию слонов в Африке, и сравнив отчеты с предыдущими исследованиями оказалось, что их количество почти на 80 процентов меньше, чем считалось.

Новые данные дают представление о пересмотренном количестве популяции и социальном поведении лесных слонов. Оба фактора были недоучтены, даже когда популяция слонов резко сократилась за последние десятилетия из-за связанных с человеческим фактором, таких как вырубка лесов и браконьерство.



В XX веке браконьерская добыча слоновой кости приобрела чудовищный размах. За 10 лет численность Африканских слонов упала в 2 раза. Если в 1970 году насчитывалось 400 000 особей, к 2006 году их осталось лишь 10 000. С настоящее время их еще меньше, уточняют ученые.



Африканские слоны часто группируются с более известными саванными слонами, также известными как кустовые слоны, Loxodonta africana, что приводит к меньшему контролю. Однако эти слоны совсем разные, говорят эксперты.

Репродуктивная жизнь, предпочтения среды обитания и физические характеристики, такие как размер тела, форма уха, форма и цвет бивня, являются главными различиями. Саванные слоны бродят по открытым ландшафтам, а лесные слоны обитают в более густых лесистых районах, где их труднее изучать и считать.

Исследование проводилось на юго-западе Габона (государство в Центральной Африке) — глобальной цитадели лесных слонов. Чтобы оценить размер популяции, исследователи подсчитали слонов, используя метод, включающий в себя систематический сбор навозных куч и анализ их генетического состава.

Этот подход похож на сбор отпечатков пальцев. В предыдущем исследовании ученые тоже пробовали подсчитать навозные кучи, однако, без ДНК-анализа было крайне трудно отличить саванных слонов от лесных.

Исследование показало, что изучаемая часть Габоны фактически является домом для 754−1502 слонов. Эти данные предполагают, что популяция во всей Габоне составляет от 3033 до 6043 слонов. Напомним, что предыдущее исследование насчитало 10 000 слонов.