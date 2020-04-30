Китай практически поборол коронавирус

Только четыре новых случая инфицирования коронавирусом зафиксировано за прошедшие сутки в Китае. Все заболевшие прибыли из-за границы. При этом выздоровели 32 пациента с COVID-19, и никто не умер, сообщил Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Все четыре выявленных пациента с COVID-19 приехали в Шанхай. Всего из-за границы на территорию Китая прибыло 1664 носителя коронавируса. Из них 545 человек продолжают болеть. В тяжелом состоянии остаются 13, 1139 поправились, летальных исходов в результате «ввозных случаев» не зафиксировано.

«Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 862 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 619 человек (41 человек находится в тяжелом состоянии), 77 610 человек выписаны из больниц, 4633 скончались», — цитирует РИА Новости сообщение госкомитета.

В Китае с 1 апреля публикуются данные о случаях бессимптомного протекания COVID-19. В течение прошедших суток их зафиксировано 33. Два пациента приехали из-за границы. Из карантина выпустили 28 человек с положительными тестами, но без симптомов. Врачи продолжают наблюдать еще 998 носителей коронавируса.

Ни одного нового случая заражения в течение суток не выявили в очаге пандемии — провинции Хубэй. Здесь в больницах не осталось пациентов с COVID-19. Всего во время эпидемии заразилось 68 128 человек, из них 50 333 — в Ухане. Скончались 4512 заболевших. На долю Уханя пришлось 3869.

Особняком стоят Гонконг (1037 случаев заражения, четыре смерти) и Макао (45 заражений). На Тайване — 429 заболевших и шестеро погибших.

О вспышке коронавирусной инфекции, которая тогда была лишь неизвестным типом пневмонии, власти Китая заявили 31 декабря 2019 года. Она началась в городе Ухань в провинции Хубэй. Так стартовала пандемия, из которой мир пока еще не вышел. В КНР распространение инфекции остановили по официальным данным 29 марта. В остальном мире лишь в ряде стран начинают ослаблять ограничительные меры в отношении населения.