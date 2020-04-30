Ряд стран начал снимать ограничения из-за пандемии

Некоторые страны мира в конце апреля и начале мая планируют смягчить меры, направленные на нейтрализацию коронавирусной инфекции. Послабления гражданам собираются сделать в Бельгии, Венгрии, Сербии, Тунисе, Узбекистане и на Кипре. Власти будут действовать постепенно, осторожно и везде по-разному.

Бельгия

Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес заявила, что первая фаза выхода Бельгии из режима изоляции стартует 4 мая. Местные эксперты полагают, что нынешняя ситуация с COVID-19 в стране позволяет постепенно отменять ограничения. Однако процесс должны сопровождать тестирование населения и отслеживание контактов зараженных.

План, согласованный Национальным советом безопасности Бельгии, предусматривает три фазы ослабления мер изоляции. 30 апреля будет опубликован королевский указ о реализации первой из них. Она разделена на два этапа: 4 и 11 мая.

На первом этапе будет приветствоваться удаленная работа, если она возможна. На предприятия и в учреждениях, которые не могут этого сделать, должны соблюдаться правила эпидемиологической безопасности.

11 мая откроются все магазины «без дискриминации по размеру площади или профилю торговли». При этом закрытыми останутся кафе, рестораны и бары.

Венгрия

Власти Венгрии уже частично отменили ограничения, введенные 12 марта в связи с пандемией. Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что магазины будут работать согласно докризисному внутреннему расписанию, на всей территории страны разрешены внутренние поездки. Однако это не касается Будапешта, где проживает наибольшее число инфицированных.

Орбан отметил, что власти будут оценивать ситуацию каждые две недели. В зависимости от результатов будут происходить дальнейшие отмены ограничительных мер.

Узбекистан

В Узбекистане с 30 апреля разрешили прогулки рядом с домом, перевозку овощей и фруктов, ослабили ограничения использования личного автотранспорта. По словам президента Шавката Мирзиеева, санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась и позволяет сделать шаги к поэтапному снятию карантинных мер.

Специальная республиканская комиссия по поручению президента 29 апреля приняла решение с шести утра 30 апреля смягчить меры изоляции. Гулять можно всем, но дети до 14 лет должны сопровождаться родителями. Использовать личные и служебные автомобили можно в два временных интервала: с семи до десяти утра и с пяти до восьми вечера. В эти же часы разрешается ездить на работу, в магазин, аптеку или больницу на велосипеде или мотоцикле.

Органам внутренних дел поручили оказывать содействие производителям сельскохозяйственной продукции «в быстрой доставке до нужного адреса по удобным маршрутам».

Сербия

Президент Сербии Александар Вучич пообещал вдвое сократить ограничительные меры с 30 апреля. В субботу и воскресенье молодежи и гражданам среднего возраста разрешается спокойно выходить из дома с 05:00 до 18:00. С 18:00 на улице могут появиться пенсионеры. Однако сохраняется запрет на собрания групп лиц более четырех человек.

По словам Вучича, медики из кризисного штаба выступают за сохранение жестких мер. Их цель — свести к минимуму контакты людей во время майских праздников. Тем не менее 28 апреля штаб рекомендовал с 4 мая разрешить работу общественного транспорта в Нови-Саде, Крагуеваце, Белграде и Нише. При этом не должны работать кондиционеры. С 4 мая рекомендуется восстановить автомобильное и железнодорожное сообщение между городами, а также открыть рестораны и кафе. С 8 мая планируют открыть торговые центры, с 18 мая — восстановить авиаперевозки.

Кипр

Президент Кипра Никос Анастасиадис отметил, что страна еще «не прошла весь путь в борьбе с коронавирусом», но «достигнутый прогресс» позволяет реализовать первые этапы стратегии постепенного ослабления ограничительных мер". Совет министров выработал план, который позволит постепенно «вернуться к приемлемому образу жизни», но не даст «подвергать опасности достижения».

На Кипре постепенное снятие ограничительных мер начнется 4 мая и пройдет в два этапа. На первом заработают туристические агентства, большая часть магазинов розничной торговли. Также войдет в привычное русло работа государственного сектора, и будут сняты некоторые ограничения на перемещения. Количество поездок будет ограничено тремя в день. Все также для разрешения нужно будет отправлять sms на специальный номер. Сохранится комендантский час с десяти вечера до шести утра.

С 4 мая снимут ограничения в строительном бизнесе и смежных секторах. Откроются розничные магазины, уличные рынки, однако крупные торговые центры и универмаги пока работать не будут.

На работу могут не ходить родители детей в возрасте до 15 лет, пока не откроются школы. Возобновить занятия планируют 11 мая. Частично снимут ограничения в работе государственных и частных больниц. С 4 мая разрешат молиться в церквях и мечетях. Однако присутствующих на службе должно быть меньше десяти человек. При этом сохранятся ограничения на свадьбы, крещения и похороны. Богослужение в полном объеме возобновится 1 июня.

Кроме того первый этап делает легальными индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе. Однако детские площадки и парки останутся закрытыми.

Анастасиадис пообещал, что на втором этапе с 21 мая снимут все ограничения на передвижение, откроют общественные места, при условии, что в них не будут собираться группы более десяти человек. При этом президент оговорился, что отмена мер будет полностью зависеть от эпидемиологических показателей и рекомендаций экспертов.



На втором этапе откроют общепит на открытом воздухе. С 21 мая возобновится работа парикмахерских и салонов красоты. С 1 июня откроют пляжи и порты острова. Под запертом останется высадка пассажиров круизных судов. Людей начнут пускать в библиотеки, музеи, археологические и исторические места. Заработают букмекерские агентства.

Однако, по словам президента, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации власти вернут все ограничения, поскольку «опасность не исчезла» и «коронавирус будет среди нас еще долго». Необходимо строго соблюдать правила гигиены и следовать рекомендациям компетентных органов. Недисциплинированность не приведет людей к полной свободе, но вернет к карантину.

Тунис

С 4 мая в Тунисе начнется работа некоторых предприятий продовольственного и строительного секторов. Примерно половина государственных сотрудников выйдут на службу. Об этом заявил министр здравоохранения страны Абдель Рауф аш-Шариф.

Общественный транспорт с 4 мая начнет работать лишь частично. После 11 мая в Тунисе откроют магазины одежды и торговые центры.

Глава Минздрава подчеркнул, что ограничительные меры следует отменять постепенно. Власти взяли под контроль первую волну распространения инфекции, но пока никто не знает, возможна ли еще одна.

Ранее стало известно об ослаблении противокоронавирусных ограничений в Австралии.