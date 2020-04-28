Австралия ослабит меры против COVID-19

Власти Нового Южного Уэльса — самого густонаселенного штата Австралии — 28 апреля заявили о снятии ряда ограничений на передвижение из-за пандемии коронавируса. На фоне надежд на масштабное медицинское тестирование вновь открываются пляжи. Появилась уверенность, что такая политика предотвратит рост числа новых случаев COVID-19, пишет Reuters.

Три пляжа в Сиднее вновь станут доступными для посещения. Они были закрыты из-за опасений, что большие скопления людей не позволят соблюдать правила социального дистанцирования.

Со 2 мая в Новом Южном Уэльсе, где отмечена почти половина случаев заболевания COVID-19 в Австралии, разрешат двум взрослым посещать других людей. Ранее этого не позволял делать запрет на «несущественные передвижения». Многие местные жители были вынуждены оставаться в своих домах несколько недель. Они выходили на улицу только для занятий спортом, медицинских нужд, покупок самого необходимого или работы.

По словам представителей местных властей, ослабление режима самоизоляции улучшит психическое самочувствие граждан. При этом лицам, которые испытывают проблемы со здоровьем, по-прежнему предписано оставаться дома.

Австралия избежала большого числа смертей из-за коронавируса. В стране зарегистрировано 6 723 инфицированных и 84 летальных исхода. Экономика серьезно пострадала из-за строгих ограничений, вызвавших закрытие ресторанов, баров и отмену спортивных состязаний.

Сейчас рост числа новых заболеваний COVID-19 в Австралии замедлился до 1% в день. Месяц назад этот показатель составлял 25%. Правительства штатов создали центры тестирования на коронавирус. Людей поощряют проходить обследование независимо от того, есть ли у них соответствующие симптомы.

Тем временем в России продлевают карантинный режим на майские праздники.