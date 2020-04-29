Чем опасно для мальчиков ожирение в подростковом возрасте

Ожирение у мальчиков в подростковом возрасте может увеличивать риски возникновения тромбов в зрелости. Это выяснили ученые из Университета Гетеборга.

Чаще всего такие тромбы возникают в ногах или легких, пишут исследователи. Это заболевание называют венозной тромбоэмболией, которая является результатом возникновения сгустка крови в глубоких венах ног и таза, а также легких.

Это очень опасное заболевание, препятствующее нормальному току крови по венам. На сегодняшний день это одно из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний. Его риск увеличивается с возрастом и, в целом, от 5 до 10% населения заполучает венозную тромбоэмболию (ВТ) в течение своей жизни.

Заболевание потенциально смертельно, но степень его тяжести варьируется. Новое исследование основано на данных о 1 639 838 мужчинах, которые были призваны на военную службу в Швеции в 1969—2005 годах. Их средний возраст по призыву был чуть более 18 лет.

Во время периода наблюдения, которое продолжалось около 28 лет, тромб в ноге или легком был зарегистрирован у 18 665 участников исследования. Была обнаружена четкая ассоциация между индексом массы тела (ИМТ) на момент поступления на службу и последующим риском тромбоза.

Последовательное повышение риска ВТ также наблюдалось у военных, чей диапазон ИМТ проходил по верхним границам нормы. В группе с ожирением (ИМТ 30−35) относительный риск составил 2,93 процента по сравнению с контрольной группой в исследовании (это более чем в два раза выше)

Для лиц с тяжелым ожирением риск заболевания составил 4,95 процента, т. е. почти пятикратный риск образования тромбов в ноге или легком в течение периода наблюдения.

До сих пор связь между ВТ и ожирением изучалась главным образом в популяциях, где ИМТ измеряется уже во взрослом возрасте. К тому времени у участников исследования могут развиться заболевания, связанные с ожирением, например, некоторые формы рака, которые также влияют на их риск тромбоза, — говорят ученые.

Поскольку ожирение становится все более распространенными среди детей и подростков, очень важно изучить связанные с этим долгосрочные риски. Хотя нынешнее исследование охватывает только мужчин, обнаруженные закономерности, вероятно, аналогичны для женщин, считают авторы работы.