Число очагов пожаров в России выросло из-за самоизоляции

Количество очагов пожаров в России на 28 апреля выросло в 1,7 раза по сравнению с показателями 2019 года. Сейчас их насчитывается 3339. На пожароопасной ситуации в стране негативно отразился режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил глава Рослесхоза Сергей Аноприенко.

«Если в начале марта наша отраслевая статистика фиксировала уменьшение количества термоточек по сравнению с 2019 годом в пять раз, то уже с 20-х чисел марта пошел всплеск пожаров по всей стране. Это может быть связано с тем, что в дни, объявленные нерабочими, люди самоизолировались на природе и забыли о правилах пожарной безопасности», — цитирует его слова газета «Известия».

Данные нынешнего года по сравнению с прошлым пока — неутешительные и даже тревожные. В стране уже отмечено 3339 очагов против 1960, площадь — 477 тысяч гектаров против 382 тысяч. Правда, в России научились быстрее фиксировать пожары. Теперь им не дают разгореться, что привело к уменьшению средней площади возгораний с 195 до 140 гектаров.

«Как и прежде, основная причина практически всех лесных пожаров — человеческий фактор. Особенно весной, когда огонь идет в лес от несанкционированных сельхозпалов и непотушенных костров по берегам водоемов», — заявил Аноприенко.

По его словам, существует большой риск увеличения числа лесных пожаров во время майских праздников.

На прошлой неделе к тушению пожаров в Новосибирской области пришлось привлекать вертолеты и специальные поезда.