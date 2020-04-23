К тушению пожаров под Новосибирском привлекли вертолеты и поезда

Серьезные ландшафтные пожары возникли в Новосибирской области. Огонь быстро распространяется, угрожая населенным пунктам и садовым товариществам. Обстановка осложнена шквалистым ветром. В тушении очагов возгорания участвуют два пожарных поезда и два вертолета Росгвардии. Спасатели наращивают группировку специальной техники, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Причиной пожаров в большинстве случаев является пал травы населением. В тушении огня участвуют пожарно-спасательные подразделения МЧС России, местная пожарная охрана, добровольные пожарные команды и мобильные группы муниципалитетов.

«Для ликвидации крупного возгорания в Мошковском районе задействованы два пожарных поезда Новосибирского отряда ведомственной охраны Западно-Сибирской железной дороги, на границе Новосибирского, Коченевского и Колыванского районов работают два вертолета Росгвардии», — сказано в сообщении МЧС.



По оперативным данным, в результате поджога травы пострадал жилой дом и четыре нежилых строения в поселке Красный Яр Тогучинского района. Еще два жилых дома сгорели в селе Комаровка Кыштовского района. Также два техногенных пожара повышенной сложности ликвидировали в населенных пунктах Кармановка и Ача Болотнинского района.



Около 50 строений огонь уничтожил в садовом товариществе «Надежда» Мошковского района. Для обеспечения бесперебойной подачи воды на месте работали два пожарных поезда Новосибирского отряда ведомственной охраны Западно-Сибирской железной дороги.



«Пожарные поезда станции Новосибирск-Главный и станции Болотное доставили 240 тонн воды для обеспечения заправки пожарных машин», — отметили в МЧС.



Спасатели подчеркнули, что пострадавших в результате пожаров на территории Новосибирской области нет. Причины каждого возгорания будут установлены после ликвидации пламени.

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