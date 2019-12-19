МИД Чехии решил «налить чистого вина» в отношения с Россией

«Налить чистого вина» в российско-чешские отношения, излишне обремененные вопросами о памятниках, призвал на пресс-конференции министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек. Свою инициативу он намерен обсудить с российским послом в Праге Александром Змеевским в начале января.

Министр выступил 19 декабря после выражения недовольства ведущими чешскими политиками по поводу заявления МИД России о событиях 1968 года. Парламент Чехии в начале декабря принял закон, который признает 21 августа Днем памяти жертв вторжения 1968 года. Российское министерство иностранных дел 18 декабря отметило, что такой противоречит двусторонним договоренностям и вызывает большое разочарование.

«В отношения Чехии и России необходимо „налить чистого вина“. В данный момент они обременены вопросами, которые принадлежат историкам, но никак не политикам. В частности, вопросы о различных памятниках. Мы, например, не обременяем наши отношения вопросами о памятниках чехословацким легионерам на территории России», — цитирует РИА Новости слова Петршичека.

Некоторые политики в Чехии считают, что задержки с установкой или реконструкцией памятников чехословацким легионерам, находившимся на территории России в период гражданской войны в 1918—1919 годах, не имеют под собой оснований. Содержание этих памятников ранее ежегодно финансировало Министерство обороны Чехии.

«Мы хотим, чтобы такие вопросы поднимались и обсуждались на заседаниях Чешско-российского форума историков, который и был создан для этих целей. Чтобы об этом шли дискуссии специалистов. А политикам пусть принадлежат дебаты о современности и будущем», — отметил Петршичек.

При этом глава МИД Чехии осудил грубые высказывания старосты района Прага-Ржепорыйе Павла Новотнего в адрес политиков России. «Я считаю некоторые высказывания господина Новотнего за гранью допустимого. Мне бы хотелось, чтобы с обеих сторон политики разного уровня стремились не вносить в общественное пространство ненависть и те слова, которые находятся за гранью допустимого», — подчеркнул министр.

Войска Советского Союза и четырех стран Варшавского договора в ночь на 21 августа 1968 года вошли в Чехословакию, чтобы защитить социалистический строй, оказавшийся под угрозой в результате «Пражской весны». Российские историки считают, что во время этих событий погибли 12 советских солдат. Чешские историки утверждают, что за время пребывания на территории страны советских войск (с августа 1968 года до июня 1991 года) погибли 406 чехов и словаков.

В Праге в течение последних месяцев вандалы несколько раз осквернили памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Местные власти, вместо того чтобы обеспечить охрану, решили перенести монумент в другое место. При этом в начале декабря администрация района Прага-Ржепорыйе сообщила о решении установить памятник бойцам РОА, которые, по их мнению, освободили значительную часть столицы Чехословакии от нацистов. При этом они забывают, что «власовцы» воевали на стороне Германии.