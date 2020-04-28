Продуктовый коллапс: в США стали уничтожать свиней и выливать молоко

Тысячи тонн различных продуктов, овощей и фруктов уничтожают сейчас американские фермеры из-за распространения в стране коронавирусной инфекции и вызванного этим падения спроса. По той же причине закрываются мясокомбинаты, что приводит к гибели десятков тысяч свиней, мясо которых просто некому продавать. Параллельно с этим власти создают фонды сбора продовольствия для граждан, нуждающихся в помощи из-за потери работы.

«Это происходит не из-за недостатка продовольствия, а из-за того, что продукты находятся в одном месте, а потребители — в другом. Власти просто не могут соединить эти точки», — цитирует издание Politico слова бывшего министра сельского хозяйства США Тома Вилсака.

Недавно в штате Айова закрылся крупнейший завод по переработке свинины Tyson Foods. Причиной стала вспышка коронавирусной инфекции среди работников. На предприятии работали около 2800 рабочих, оно ежедневно перерабатывало 19 500 свиней. Это не первый закрытый мясоперерабатывающий завод в США. Как пишет агентство AP, за последнюю неделю остановили производство по меньшей мере восемь из них. Это — более 15% мощностей по переработке свинины в стране. В результате свиноводы начали уничтожать поголовье в десятки тысяч животных, мясо которых невозможно переработать. Возникает опасение, что страна вскоре столкнется с нехваткой мяса в магазинах.

Как пишет The Guardian, в канализацию США выливаются тысячи литров молока. Тяжелая техника давит на фермах спелые фрукты и овощи, вжимая их обратно в почву, поскольку нет никакой возможности вывезти их на рынок с целью получения прибыли.



Потери возникают из-за катастрофического обвала некоторых сфер услуг, вынужденных закрыться во время пандемии коронавируса. Таким покупателям, как рестораны, отели, школы и спортивные объекты, больше не нужны продукты. Это вызвало почти двукратное падение спроса на продукцию фермерских хозяйств.

Федеральное правительство запустило программу по перераспределению продовольствия. На эти нужды Министерству сельского хозяйства США (USDA) выделено три миллиарда долларов. Их планировали потратить на покупку и рассылку еды нуждающимся американцам. Однако, по словам представителей отрасли, запуск программы существенно запоздал, не оставив иного выбора, кроме уничтожения товара.

Излишки фруктов и овощей возвращаются обратно в почву в процессе, известном как «повторное мульчирование». Он предотвращает гниение культур на полях и привлечение вредителей. А вот молоко, как пишет издание, просто выливают в канализацию. Один из типовых заводов в Висконсине уже уничтожил более 100 тысяч литров, и неясно, как долго все это может продолжаться.



При этом в США увеличивается спрос на продовольственную помощь, поскольку недавно уволенные работники пытаются прокормить свои семьи любыми способами. По прогнозам Feeding America, коронавирус может оставить без надлежащего питания рекордное количество американских детей. Законодатели и лидеры отрасли еще в марте призвали USDA вмешаться, скупив излишки и перераспределив их в продовольственные банки, но президент Дональд Трамп поручил Министерству сельского хозяйства запустить программу продовольственной помощи лишь 17 апреля.

Программа, в том числе, предназначена для оказания прямой поддержки фермерам. Она предусматривает ежемесячные закупки свежих фруктов и овощей, мяса и молочных продуктов на сумму около 300 миллионов долларов. Всего власти намерены потратить на это три миллиарда. Еду будут перераспределять специальные фонды, религиозные и другие некоммерческие организации.