Еще 44 пациента с коронавирусом умерли в Москве

От последствий болезни, которую вызывает коронавирусная инфекция, за сутки в Москве умерли еще 44 пациента. Всего с начала эпидемии COVID-19 стала причиной смерти 479 человек, сообщил городской оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с пандемией.

«В Москве скончались 44 пациента, у которых был подтвержден диагноз „пневмония“ и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказано в сообщении штаба.

В оперативном штабе не уточнили, от каких заболеваний страдали погибшие. Также не указан их возраст. В сообщении в очередной раз подчеркивается необходимость неукоснительного соблюдения режима самоизоляции.



Тем временем число зараженных коронавирусной инфекцией в мире 27 апреля превысило три миллиона человек. Погибли уже 205 тысяч пациентов, у которых была диагностирована болезнь COVID-19. В России, по последним данным, произошло 87 147 случаев заражения. Умерли 794 больных.