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Число случаев заражения COVID-19 во всем мире превысило 3 млн

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© pixabay.com

© pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 3 миллиона человек.

По данным Worldometer, общее число случаев заражения COVID-19 достигло 3 029 709.

Скончались на сегодняшний день 209 242 заболевших, выздоровели 900 319.

Как отмечает ТАСС, темпы распространения коронавируса в мире постепенно замедляются. Об этом говорит тот факт, что число заразившихся выросло с одного миллиона до двух за 13 дней (со 2 по 15 апреля), а с 2 млн до 3 млн — за 12 дней.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в США — 995 288. В этой же стране зарегистрировано больше всего летальных исходов — 56 139.

В России COVID-19 обнаружен у 87 147 жителей, умерли 794 человека, выздоровели 7 346. За последние сутки зарегистрировано 6198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 50 летальных исходов.

По числу заразившихся Россия обогнала Китай и заняла 9-е место в мире. Однако процент смертей от инфекции в России составляет 0,92%. В то время как в Китае этот показатель равен 5,52%.

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