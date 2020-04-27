Число случаев заражения COVID-19 во всем мире превысило 3 млн
- 27 апреля 2020, 20:52
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Количество заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 3 миллиона человек.
По данным Worldometer, общее число случаев заражения COVID-19 достигло 3 029 709.
Скончались на сегодняшний день 209 242 заболевших, выздоровели 900 319.
Как отмечает ТАСС, темпы распространения коронавируса в мире постепенно замедляются. Об этом говорит тот факт, что число заразившихся выросло с одного миллиона до двух за 13 дней (со 2 по 15 апреля), а с 2 млн до 3 млн — за 12 дней.
Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в США — 995 288. В этой же стране зарегистрировано больше всего летальных исходов — 56 139.
В России COVID-19 обнаружен у 87 147 жителей, умерли 794 человека, выздоровели 7 346. За последние сутки зарегистрировано 6198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 50 летальных исходов.
По числу заразившихся Россия обогнала Китай и заняла 9-е место в мире. Однако процент смертей от инфекции в России составляет 0,92%. В то время как в Китае этот показатель равен 5,52%.
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