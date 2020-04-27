Число случаев заражения COVID-19 во всем мире превысило 3 млн

Количество заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 3 миллиона человек.

По данным Worldometer, общее число случаев заражения COVID-19 достигло 3 029 709.

Скончались на сегодняшний день 209 242 заболевших, выздоровели 900 319.

Как отмечает ТАСС, темпы распространения коронавируса в мире постепенно замедляются. Об этом говорит тот факт, что число заразившихся выросло с одного миллиона до двух за 13 дней (со 2 по 15 апреля), а с 2 млн до 3 млн — за 12 дней.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в США — 995 288. В этой же стране зарегистрировано больше всего летальных исходов — 56 139.

В России COVID-19 обнаружен у 87 147 жителей, умерли 794 человека, выздоровели 7 346. За последние сутки зарегистрировано 6198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 50 летальных исходов.

По числу заразившихся Россия обогнала Китай и заняла 9-е место в мире. Однако процент смертей от инфекции в России составляет 0,92%. В то время как в Китае этот показатель равен 5,52%.