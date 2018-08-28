В Сенате США прошли закрытые слушания по НЛО

Сенаторы США обсудили в закрытом режиме проблему неопознанных летающих объектов (НЛО).

Как сообщает Politico, представители ВМС рассказали на слушаниях о встречах пилотов с объектами, которые им не удалось опознать.

По словам Рэйчел Коэн, представителя сенатора Марка Уорнера, занимающего пост вице-президента в Комитете по разведке, в Конгрессе США серьезно относятся к таким случаям.

Коэн подчеркнула, что Уорнер требует разобраться в каждом из сообщений пилотов ВМС, в которых они рассказывали о возникавших угрозах их жизни во время полета. «Не важно, идет ли речь о метеорологических аэростатах, маленьких зеленых человечках или о чем-то другом», — цитирует ее издание.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на довольно частые сообщения летчиков о встречах с летательными аппаратами неизвестной принадлежности, не особенно верит в существование НЛО.

При этом в США уже выпустили новое руководство для пилотов по информированию о «неопознанных и/или неидентифицированных летающих объектах», так как за последние годы количество рапортов об этом увеличилось.