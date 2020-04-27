Россия выделит ООН до десяти миллионов долларов на борьбу с саранчой

До десяти миллионов долларов в 2020 году будет выделено российским правительством фонду Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) на борьбу с нашествием саранчи в Кении, Уганде, Эфиопии и Южном Судане. Об этом сказано в распоряжении, которое появилось на официальном портале правовой информации.

«Внести в 2020 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета добровольный целевой взнос Российской Федерации в размере до десяти миллионов долларов США в фонд Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций на финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий по борьбе с нашествием саранчовых», — сказано в тексте документа.

По три миллиона долларов Россия направит в Кению, Уганду и Эфиопию. Еще один миллион поступит в Южный Судан.

Министерству финансов России поручено профинансировать расходы из государственного бюджета, а МИД РФ должен уведомить о принятом решении правительства указанных стран и ФАО.

По данным ФАО, на обработку более одного миллиона гектаров земли в пострадавших странах и незамедлительную помощь примерно 110 тысячам домохозяйств потребуется не менее 138 миллионов долларов. Деньги потратят на пестициды и средства их доставки, семена зерновых культур, продовольствие и фураж. Сейчас организации удалось собрать 113 миллионов долларов, которые помогут людям, лишившимся всяких средств к существованию. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Эфиопии и Южном Судане.

«Каждый день промедления несет потери тысяч тонн урожая и фуража, а значит приближает угрозу массового голода в этих странах», — цитирует РИА Новости текст пресс-релиза отделения ФАО для связи с Россией.

Российские средства помогут закупить необходимые объемы пестицидов, техники, горючего, оборудования, нанять и провести обучение персонала для борьбы с саранчей.

В нынешнем году страны Восточной Африки столкнулись с крупнейшим за десятки лет нашествием пустынной саранчи. Это — самый страшный перелетный вредитель на планете. Стая в 80 миллионов насекомых способна уничтожить за один день объем пищи, которым можно накормить около 35 тысяч человек.

Ученые полагают, что природная катастрофа, поставившая на грань голода более 20 миллионов человек, была спровоцирована изменением климата. В нынешних условиях саранча невиданно размножилась на востоке Африки и юго-западе Азии. Сейчас эксперты предсказывают дальнейшее увеличение численности вредителей из-за сезонных дождей, а также миграцию насекомых в соседние страны. Тем временем в Йемене и Иране уже подрастает новое поколение саранчи.