Африке грозит голод из-за распространения саранчи

Население Восточной Африки может столкнуться с новой волной голода из-за стремительного распространения саранчи. Нехватка продовольствия затронет миллионы жителей региона, сказано в совместном заявлении главы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дунъюя, заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока и исполнительного директора Всемирной продовольственной программы Дэвида Бизли.

«Восточная Африка и так подвержена сложностям, связанным с изменениями климата и конфликтами. Миллионам людей недостает пропитания. Теперь же они сталкиваются с еще большей угрозой голода из-за пустынной саранчи», — цитирует ТАСС текст документа.

Саранча уже атаковала Джибути, Эритрею, Южный Судан, Уганду и Танзанию. В заявлении отмечено, что каждый день опасность распространяется и угрожает все новым странам. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН срочно нуждается в 138 миллионах долларов для помощи правительствам африканских государств в сдерживании прожорливых насекомых. Особенно острой ситуация будет в ближайшие четыре месяца.

Особенностью саранчи, ведущий в обильные годы одиночный образ жизни, является способность производить «походное» потомство. В условиях голода в засушливые годы новорожденные насекомые, сильно отличающиеся от «мирных» родителей, сбиваются в стаи, насчитывающие до миллиарда особей. Они начинают уничтожать собственных «обычных» родственников и мигрируют в поиска пищи.

Размер пустынной саранчи достигает десяти сантиметров в длину. Стая, похожая на тучу, способна покрывать до одной тысячи квадратных километров. Одновременный скрип миллионов жестких крылышек можно принять за гром. Одной особи в день требуется белковой пищи столько же, сколько она весит сама. На пути «кочевников» уничтожается вся растительность и насекомые. «Походная» саранча может жить до двух лет.



Нападение саранчи в Библии относится к одной из «десяти казней египетских». Нашествия насекомых еще в XIX веке были характерны для США и России. Сейчас от этой напасти страдают в основном африканские государства.

Осенью прошлого года ученые заявили, что возобновляемые источники энергии способны спасти тысячи человеческих жизней в Африке.