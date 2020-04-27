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В США хотят использовать при лечении COVID-19 лекарство от изжоги

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

В Нью-Йорке начались клинические испытания лекарства против изжоги фамотидин, которое собираются использовать при лечении пациентов с коронавирусом, сообщает Science.

В случае успеха этот препарат можно будет использовать повсеместно, так как он «универсальный, недорогой и его много», заявил президент Института медицинских исследований им. Файнштейна доктор Кевин Трейси.

«В истории медицины есть много примеров, когда лекарство, предназначенное для одной цели, могло подействовать и на другое заболевание», — цитирует его журнал.

Как пишет издание, в ходе кинических испытаний препарат вводится пациентам внутривенно, а его доза примерно в девять раз превышает ту, что требуется для лечения изжоги. Лекарство пока испытывается на 187 пациентах, однако их число планируется увеличить до 1200.

По словам Трейси, предварительные результаты испытаний станут известны в ближайшие несколько недель.

Ранее «Ридус» писал о том, что экспериментальный препарат Remdesivir при тестировании на людях потерпел неудачу. По словам ученых, это было перспективное лекарство, которое планировали использовать для лечения людей с коронавирусом.

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